El PAI de Llíber carece del informe obligatorio que acredite que hay agua para sus 488 chalés de lujo

Sin agua no hay vida... ni PAI. Las obras del PAI de 488 chalés de lujo (se venden por 900.000 euros) de Llíber, obras que lleva a cabo la promotora VAPF, comenzaron sin tener asegurados los recursos hídricos. Y ya no es una suposición. Lo ha confirmado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El diputado de Sumar en el Congreso Txema Guijarro preguntó al Gobierno sobre los informes hídricos de este programa urbanístico. La respuesta ha sido categórica. La CHJ deja claro que el informe sobre recursos hídricos es preceptivo y lo tenía que haber pedido el Ayuntamiento de Llíber. Es más, subraya que informó al consistorio en agosto de 2023 de que estaba obligado a realizar este trámite. La CHJ debía pronunciarse "expresamente" sobre si hay o no agua para el desarrollo urbanístico previsto. No hay, por tanto, informe, y es obligatorio. Sí precisa que el ayuntamietno ha pedido una concesión de aguas subterráneas para dar suministro al PAI. Pero recalca que está "en estado muy inicial", se ha tenido que subsanar varias veces y, además, ni siquiera hay un informe favorable de compatibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar que acredite que hay agua para las 488 nuevas viviendas.

Gerard Fullana, Caterina Ausina, Txema Guijarro y Ximo Perles, hoy, en la plaza de Llíber / A. P. F.

La conclusión es cristalina como el agua: "No puede acreditarse la existencia de recursos hídricos suficientes".

La respuesta de la CHJ llega con las obras del PAI en marcha. La promotora VAPF sigue adelante con los trabajos pese a que el juzgado suspendió cautelarmente las obras del colector de alcantarillado y hay presentados contenciosos de los Ayuntamientos de Alcalalí y Xaló y de Compromís.

Esta mañana han acudido a Llíber el diputado de Sumar Txema Guijarro, el diputado en las Corts de Compromís, Gerard Fullana, y el diputado en la Diputación de Alicante también de Compromís, Ximo Perles. Han presentado junto a la concejala de Avant Llíber Caterina Ausina una instancia en el ayuntamiento en la que piden al alcalde José Juan Reus, del PP, que paralice inmediatamente las obras del PAI.

"La respuesta de la CHJ ha sido clara y contundente. Una respuesta similar llevó a la paralización definitiva de los PAI de Parcent", ha afirmado Fullana, que ha recordado que la VAPF lo ha denunciado por decir que este proyecto de 488 chalés no tenía garantizado el suministro de agua. "Han comenzado las obras sin tener garantizada el agua. Tienen responsabilidades que podrían ser incluso penales y económicas", ha afirmado el diputado, que ha apelado a la responsabilidad del gobierno local del PP y a la ética de la empresa para que suspendan de inmediato las obras.

Dejar atrás el "modelo del pelotazo"

Mientras, Txema Guijarro ha afirmado que han ganado "una batalla parcial" y aspiran a que le víctoria sea total y no se lleve adelante un PAI que "tensiona" los recursos hídricos y responde al "modelo del pelotazo". "No es sostenible. El 'caso Llíber' es el paradigma de un modelo turístico que tiene que revisarse". Guijarro ha alabado el paisaje de viñedos del Pla de Llíber y la Vall de Pop y ha lamentado que el PAI de 488 chalés lo ponga en peligro.

Mientras, Ximo Perles ha señalado que la respuesta de la CHJ que demuestra que el PAI no cuenta con los preceptivos informes que aseguren el agua la van a incorporar a los contenciosos que tienen presentados contra este proyecto urbanístico. "La VAPF mintió cuando dijo que tenía agua. Y es lamentable que la promotora esté amedrentando cuando ha mentido de forma deliberada", ha denunciado.

Los diputados también han revelado que el Ayuntamiento de Llíber incluso ha dado ya licencias para construir los primeros ocho chalés.

