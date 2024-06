Un estudi sobre la masculinitat en els bous al carrer guanya la beca de perspectiva de gènere de Pedreguer

L’Ajuntament de Pedreguer, a través de la regidoria d'Igualtat, Diversitats i Polítiques Feministes, ha donat a conéixer la resolució dels treballs presentats a la quarta convocatòria de la beca de Perspectiva de Gènere. Després d’una rigorosa avaluació de les dues propostes rebudes, l'estudi titulat “Producció i reproducció de la identitat masculina en el context de les festes de bous a Pedreguer” ha estat seleccionat com el guanyador d’aquesta edició.

Aquest projecte, elaborat per René Gil Cortés, ofereix una anàlisi profunda i innovadora sobre la construcció i expressió de la identitat masculina en un dels contextos festius més tradicionals del municipi. L'estudi explora les dinàmiques socials i culturals que influeixen en la percepció i el comportament dels homes durant les festes de bous, aportant una perspectiva de gènere que enriqueix la comprensió d'aquestes celebracions.

El logo del premi d'estudis amb perspectiva de gènere / Levante-EMV

La comissió seleccionadora de la Beca de Perspectiva de Gènere ha tingut molta dificultat per escollir entre els dos avantprojectes, ja que ambdós tenen un alt valor i fan una contribució significativa a la igualtat.

Una eina fonamental

Des de la regidoria d'Igualtat, Diversitats i Polítiques Feministes, es destaca la importància de projectes com aquest per avançar en la igualtat de gènere i la diversitat. "La beca de Perspectiva de Gènere és una eina fonamental per fomentar la investigació i el coneixement sobre les diferents realitats de gènere en el nostre municipi. L'estudi de René Gil Cortés contribuirà significativament a aquest objectiu", ha afirmat la Regidora d'Igualtat, Noèlia Miralles Gilabert.

L'Ajuntament de Pedreguer continuarà impulsant iniciatives que promoguen la igualtat i la inclusió, reafirmant el seu compromís amb la justícia social i el respecte per la diversitat. La beca de Perspectiva de Gènere, que arriba a la seua quarta edició, es consolida així com una plataforma destacada per a la investigació i la sensibilització en matèria de gènere.