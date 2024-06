Drama en las fiestas de Xàbia: no hay "vidriella", la planta mágica de la noche de Sant Joan

Esto es un drama. La sequía ha agostado la "vidriella" (Clematis flammula). ¡Menudo enredo con la enredadera! Xàbia no encuentra esta planta que antes abundaba. Y no es una especie botánica cualquiera. La "vidriella" es esencial en el ritual de "els focs de Sant Joan", el acto más tradicional y mágico de la fiesta de les Fogueres. Las vecinas y vecinos se hacen coronas con esta planta trepadora. También llevan en los bolsillos "faves seques". Sin esos talismanes, el ritual no funciona. Coronas de "vidriella", "faves seques" y deseos inconfesables (vamos, que no se pueden expresar en voz alta). Y se saltan los fuegos y se da la catársis. Por ensalmo. Xàbia se cree a pie juntillas sus tradiciones. Y si falla algo, ya no es lo mismo.

El comunicado de la comisión de Fogueres / Levante-EMVa

Un drama. La comisión de Fogueres ha lanzado en redes un comunicado tremebundo. Avisa de que la sequía ha secado la "vidriella". Pide la colaboración de vecinos y "penyes santjoaneres" para localizar posibles lugares donde sí crezca esta planta. También anima a que cada uno se busque la vida (se busque la "vidriella"). Eso de dejar marañas de "vidriellas" en las principales plazas del centro histórico para que los vecinos cojan a su gusto y sin tasa la que necesiten para las coronas se ha acabado. También es cierto que se producían abusos, que había quien se llevaba manojos para coronar a un regimiento.

El cambio climático altera los rituales

El ritual de "els focs de Sant Joan" llega esta noche de domingo y madrugada de lunes. Saltar las hogueras sin coronas no será lo mismo. Es lo que tienen la sequía y el cambio climático. Los rituales también deben adaptarse a los nuevos tiempos. Si no brota la Clematis, tocará saltar a pelo, sin aderezo floral.

También las fiestas están ya hasta la coronilla de la pertinaz sequía.