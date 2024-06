La Marina te llama: tráfico lento en la salida de la AP-7 en Ondara

La salida de la AP-7 en Ondara es el termómetro. Lo que ocurrió el pasado viernes, que se incendió un camión y se dio un atasco monumental, es caso aparte. Pero esta tarde de un viernes normal y corriente ya augura que el verano, el meteorológico y el turístico, ha llegado de todas todas a la Marina Alta.

Esta tarde el tráfico es lento lentísimo en la salida de Ondara. Los conductores no llegan a desesperarse, pero sí caen en la cuenta de que todos se han puesto de acuerdo para pasar unos días en Dénia, en Xàbia (ahora en fiestas) o en otros pueblos de la Marina Alta. Ahora no hay peaje (la AP-7 es libre y gratuita, ¡albricias!) y de ahí que no se den colas. Si tocara parar y pasar por caja, sí habría retenciones.

La salida de la AP-7 en Ondara es un indicador infalible de la afluencia turística / Levante-EMV

El pan nuestro de cada tarde de viernes y sábado a mediodía

La Marina es mucha Marina. Hay ganas de playa, calas y buena gastronomía. El fin de semana va a ser ya de mucho trajín turístico. La AP-7 es un indicador infalible. A partir de ahora, el tráfico lento e incluso las colas van a ser el pan de cada día de los viernes por la tarde y los sábados a mediodía, los momentos en lo que llega la avalancha de visitantes.