Estellés recorrerà la Marina Alta amb una exposició col·lectiva itinerant de la MACMA

Pocs poetes i poetesses han tingut una incidència social i cívica com Vicent Andrés Estellés amb els seus versos. Cronista dels temps més foscos de la llarga postguerra i el franquisme i, posteriorment, dels moments més difícils de persecucions lingüístiques i culturals al territori valencià, amb la seva obra va construir una veu inconfusible i la va modular amb un estil únic que, durant dècades, s'ha anat identificant com la veu col·lectiva d'un poble.

Amb motiu dels actes que s'organitzen arreu del territori valencià al voltant de l'Any Estellés, des de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta - MACMA s'ha organitzat una exposició col·lectiva itinerant amb poemes de l'autor, musicats amb veus de personalitats de la Marina Alta.

Amb la participació de les veus de Tomàs Llopis Guardiola, Núria Gómez Bolufer, Josep Vicent Cabrera Rovira, Ariadna del Ruste Pérez, Lidia Santacreu Ferrà, Salva Bolufer Sendra, Carolina Ferrer Lloret, Júlia Vela Giner, Joan Femenia Mas, Marina Mulet Gayà.

Acompanyats per músiques de Miquel Pérez Perelló, Joan Marc Pérez i Girau, Enric Murillo Arce, Eva Ferrer Villena, Enric Casado Navarro i Rosario Caselles Canet.

Aquesta exposició visitarà els següents municipis de la Marina Alta: L’Atzúbia, Beniarbeig, Benigembla, Benimeli, Benissa, Calp, Castell de Castells, Dénia, El Poble Nou de Benitatxell, El Ràfol d’Almúnia, El Verger, Els Poblets, Gata de Gorgos, Jesús Pobre, La Vall d’Alcalà, La Vall d’Ebo, La Vall de Laguar, La Xara, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Sagra, Senija, Teulada Moraira, Xàbia i Xaló.

L'exposició relata un viatge pels paisatges poètics d'Estelles, un Estellés captivat per la Marina Alta per la seua gent, per la seua llum i sobretot per la seua mar.

"Marinant Estellés"

La mostra "Marinant Estellés" permet a la persona visitant resseguir aquests paisatges a través de poemes musicats il·lustrats amb fotografies de la comarca. L'exposició es completa amb un seguit de textos que presenten a l'autor, la seua obra i la seua relació amb la Marina; així com tots aquells treballs i tasques de divulgació que des de la comarca s'han fet per fer valdre la figura d’un dels poetes valencians més universals.

Els textos estan signats per savis i sàvies del món de les lletres, entre els que estan: Tomàs Llopis, Antoni Espí, Antoni Prats, Laura Romà o Anna Gascon, entre d'altres.

"Llibre de Dénia"

La direcció artística i comissariat així com cura dels textos ha estat a càrrec de Tomàs Llopis Guardiola, coautor del treball musical "Llibre de Dénia", i Salvador Bolufer Femenia, coautor del treball musicat "Estellés en solfa", dos referents del món de la recitació i creació poètica en general i del món d'Estellés en particular.

Tomás Llopis Guardiola ha manifestat: “Sempre m’ha fet molt de goig recitar a Estellés. Estellés m’ha donat personalment moltes satisfaccions, jo he vist públic plorant escoltant els versos del “Llibre de Dénia”. Clarament, Estellés és un poeta amable amb els i les seues lectores i recitadores poètiques”.

Pel que fa a Salvador Bolufer i Femenia comenta: "He buscat al diccionari una paraula que puga definir Estellés, però no l'he trobada. Segurament no existeix. Cada vegada que m'acoste al món d'Estellés descobrisc noves dimensions per a mi desconegudes, i per això per a mi és difícil definir a Estellés, tinc por de quedar-me curt".

La inauguració d'aquest sensorial viatge tindrà lloc el pròxim dimecres 10 de juliol al Mercat Municipal del Poble Nou de Benitatxell a les 20.00 h.

Des de l'àrea de cultura i patrimoni de la MACMA es considera que commemorar oficialment l'Any Estellés, amb motiu del centenari del seu naixement significa saber mirar més enllà del mateix fet literari i dignificar així la figura d'aquest poeta valencià.