Iván y Hope, protagonistas del Orgullo en Dénia: “Lo más maravilloso de este mundo es la diversidad”

La identidad se construye día a día. En la “habitación propia” y ante ese espejo manchado de convencionalismos y prejuicios que es la sociedad. Iván, de 29 años, y Hope, de 21, son dos de los seis protagonistas de la campaña “Dénia orgullosa”. Dan la cara. Revelan sus historias. Sus fotografías están en la gran bandera arcoíris que se ha desplegado en la fachada del Ayuntamiento de Dénia. “Ha sido muy positivo introducir el factor humano. La población conoce nuestras historias y se genera más empatía”, destaca Iván. “En un pueblo que no ha tenido referentes importantes LGTBI es para nosotros un honor y un orgullo formar parte de esta campaña. A mí, personalmente, conocer a Iván me abrió un mundo”, señala Hope.

Ambos coinciden en que temían una avalancha de comentarios negativos en las redes sociales. No ha sido así. “Lo más maravilloso de este mundo es la diversidad de las personas”, afirma Iván, y subraya que poner el acento en las personas del colectivo LGTBI quizás ha servido para apaciguar a los “haters”. “Dar visibilidad es importantísimo. Quiero que se entienda que, aunque haya nacido de una forma y me esté construyendo una identidad, sigo siendo una persona. También he de subrayar que en pueblos como Dénia y Pedreguer hay más tolerancia y respeto que en ciudades que presumen de ser abiertas y diversas”, destaca Hope.

Iván y Hope se declaran afortunados por el apoyo de su familia y amigos durante todo el proceso de construcción de su identidad. “El proceso ha sido largo y duro. A los 5 años, empecé a hacerme preguntas: ‘¿Por qué me siento así? ¿Cómo lo expreso?’ No sabía quién era. Con 11 años, le dejaba notitas a mi madre. Me planteaba incluso si merecía la pena seguir viviendo. Mi familia entendió que debíamos buscar ayuda. Acudimos a la psicóloga y en seguida me habló de la transexualidad. Fue muy liberador”, recuerda Iván.

Mientras, Hope explica que con 19 años se dio cuenta de que era una chica trans. Fue a su centro de salud y la atendió un médico suplente. Chocó con la incomprensión. Le hizo sentir que sufría un trastorno. Y ese es uno de esos prejuicios que hieren profundamente. “Hay que pelear mucho para construir tu identidad. No debería ser así, pero tal y como está todavía la sociedad, tienes que demostrar mucha salud y fortaleza mental. Soportas insultos e indirectas. Cuando me llaman ‘transformer’, les contesto que soy un ‘pokémon’ y ‘pokevoluciono’. Es una forma de poner un poco de humor a esos comentarios tan negativos”.

Ambos aclaran conceptos. Explican que son personas trans mientras están realizando la transición y que luego ya definen su identidad. Iván ya ha concluido esa transición y Hope está en el proceso.

Lo normal es lo diverso

También hablan de la normalidad, una palabra que no debería definir la uniformidad, sino la diversidad y la superación de los prejuicios. Lo normal es lo diverso. “Me da mucho coraje los estereotipos. Me encanta la playa y no voy por no enfrentarme a las miradas. También estoy en búsqueda activa de empleo y sé que las empresas tienen prejuicios con las personas trans. Lo sufro en mis carnes. He trabajado de cara al público, me encanta y los clientes me felicitaban. Pero no me dan la oportunidad”, lamenta Hope, que advierte que tiene que plantar cara a una doble discriminación, la transfobia y el machismo.

Iván lleva varios trabajos en danza (uno de ellos es el de profesor de danza). Forma parte de Inefable Producciones, que ha creado el espectáculo “Sexualizarte”, un musical que aborda la educación sexual para jóvenes y adolescentes desde una perspectiva de igualdad y respeto.

Hablar con estos jóvenes es revelador. Son, desde la humildad y normalidad (la normalidad que se libera de lo normativo), referentes. “Dénia orgullosa” da visibilidad a sus historias. Proclama el orgullo de la diversidad en primera persona.