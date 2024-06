Una paciente denuncia que sufre secuelas de por vida por el retraso en el control de su cáncer en el hospital de Dénia

Cristina P. Grisanti también ha querido hacer público que el circuito rápido oncológico no funciona en el departamento de salud de Dénia. Ha relatado su caso. Después de que Ignacia P. Devesa detallara la angustia de esperar seis meses para una cita con el oncólogo y que la marearan con consultas y pruebas suspendidas (ella sufría rectorragias -sangrado rectal- y el caos fue tal que llegó a "desaparecer" del sistema), Cristina ha querido dejar claro que su historia se parece mucho a la de esta otra paciente.

Ella tuvo cáncer de mama hace seis años y recibió tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Un año después no la llamaban para el control (análisis de sangre, mamografía, ecografía...) Fue ella la que telefoneó al hospital para preguntar qué ocurría con el control de su tumor. Y se quedó de piedra. Le ocurrió lo mismo que a Ignacia. Le contestaron que no figuraba en el sistema. Le concretaron que no aparecía en el sistema informático del protocolo de control de cáncer de mama. Le aconsejaron que pidiera cita a su médico de familia para que solicitara una interconsulta a oncología. Eso significaba "volver a empezar de cero", recuerda esta vecina de la Marina Alta.

La paciente se pregunta por qué la sacaron, un año después de sufrir un cáncer, del sistema y quién fue el responsable de hacerlo. "Con un retraso de cinco meses, más los que habían pasado al sacarme del sistema", le realizaron, por fin, las pruebas. Le diagnosticaron "una recidiva de cáncer de mama infiltrante, que afecta al músculo pectoral, lo que me ha ocasionado una incapacidad de por vida acompañada de dolores diarios insoportables".

Cinco años esperando respuestas

Eso ocurrió hace cinco años y dice que sigue esperando "una indemnización por todo el daño que me han producido". Lamenta que tampoco le han dado una respuesta. "¿Cuántas personas más con cáncer se morirán o estarán jodidas de por vida?", pregunta. Y lanza un consejo: "Si tienes pruebas diagnósticas de cáncer, vete corriendo de este hospital".

Amunt contra el Cáncer lamenta que la dirección del hospital de Dénia no les haya citado para explicar por qué ocurren retrasos como los sufridos por Ignacia y Cristina. "Muchos de estos pacientes deciden ir a tratarse a otras zonas sanitarias al pensar que en su comarca no se les brinda la asistencia sanitaria necesaria". Esta asociación revela que el departamento de salud de Dénia ha sido el que menos gasto ha tenido en oncología. Espera que el hospital les dé información que sirva para tranquilizar a los enfermos de la Marina Alta y poner fin a una incertidumbre que genera mucha inquietud a los vecinos y vecinas.