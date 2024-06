El supuesto autor del homicidio de Gata llevaba menos de un mes en el pueblo y alarmaba su agresividad

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gata de Gorgos, Joanvi Vallés, ha afirmado este miércoles que el presunto autor material de la agresión mortal a David Lledó Caselles, de 38 años, el pasado sábado no estaba afincado en la población: "Llevaba un mes como mucho".

En declaraciones a EFE, el edil ha indicado que tanto la Guardia Civil como la Policía Local seguían el rastro de este joven, al parecer con problemas de conducta.

Sobre el móvil de la agresión mortal, Vallés ha explicado que, una semana antes del suceso, el detenido tuvo un altercado con la novia de la víctima. "Parece ser que se acercó al vehículo de ella, la increpó, pero no sabemos el motivo exacto", ha dicho el edil, que cree que "esto sería el detonante".

No hubo denuncia, aunque la mujer acudió a la Guardia Civil, aunque no se sabe por qué no llegó a interponerla.

Además, el joven ya protagonizó otros altercados y fue detenido. "Había molestado a mujeres en el día del mercado", ha asegurado el concejal.

La Comunidad Islámica de Gata también estaba preocupada por el comportamiento agresivo de este joven. La convivencia en este pueblo siempre ha sido excelente y se temía que esta persona pudiera alterarla.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, que investiga el caso, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el supuesto autor material y otro joven detenido, que inicialmente fue puesto en libertad con medidas cautelares. Se mantiene la libertad sin medidas cautelares para la tercera persona que fue arrestada, ya que no existe ningún indicio que la sitúe en el lugar y en el momento de los hechos.

La causa está abierta por un delito de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación.

Brutal agresión

Los hechos ocurrieron en torno a las 16.30 horas del pasado sábado, cuando la víctima, un hombre de 38 años, fue atacada, al parecer con un bate de béisbol, y recibió golpes en la cara, cuello y tronco, según fuentes próximas a la investigación.

Una médica que reside en esa calle y los agentes de la Policía Local encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria, con diversos traumatismos en tronco, cara y cuello. Le practicaron maniobras de reanimación.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) envió una ambulancia SAMU y un Soporte Vital Básico (SVB), cuyos facultativos continuaron con las tareas de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero el hombre falleció.