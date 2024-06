La mostra Art al Vent de Gata de Gorgos obri un intens estiu

La mostra d’art tèxtil a l’aire lliure més internacional de l’estat espanyol, Art al Vent, enguany celebra la seua XXI edició, des del divendres 28 de juny fins al 21 de juliol. Aquest canvi busca evitar la canícula del mes d’agost, així com desestacionalitzar el turisme i mostrar un poble més amable, canvi que sigut ben acollit pel comerç i hostaleria del poble.

Durant la mostra, la regidoria de Cultura organitza concerts, conferències, o recitals en el mateix itinerari de l’exposició que animen les nits d’estiu i conviden a veïns i visitants de gaudir de l’exposició i dels carrers del poble a l’amagar-se el sol.

Augment de teles

La regidora de Cultura, Àngels Soler, destaca el gran augment el nombre de teles que enguany serà de 86 teles exposades en els balcons procedents de 21 països diferents, cosa que ha fet que l’exposició torne a ocupar, després de diverses edicions els carrers de la Duquessa d’Almodóvar i plaça Església.

Entre els països participants en aquesta edició trobem Espanya, Regne Unit, Alemanya, Mèxic, Marroc, Argentina, EE.UU, India, Japó, Itàlia, Xina, Ucraïna, Rússia, Suècia, Austria, Brasil, Uruguai, Holanda, Cuba i Canadà

També agraeix l’esforç de tota la gent que fa possible Art al Vent, no sols els participants que treballen en la seua obra sinó també totes les persones que treballen al fet que la mostra siga una realitat a cada any.

Per la seua banda, el coordinador de la mostra, Josep Ginestar, explica l’auge que està tenint l’art tèxtil en els últims temps, prova d’això és la gran presència que ha tingut en l’exposició Arco d’enguany. No ha descartat que aquest siga un dels motius que ha portat a la recuperació del nombre d’obres presents en Art al Vent 2024.

Un poble obert

La regidora de Cultura, Àngels Soler, ha parlat sobre la programació cultural complementària que es realitzarà durant Art al Vent i que convida, tant a la gent del poble com als visitants, a eixir al carrer durant les nits d’estiu. «Entre les activitats que tindrem, música, documentals, visites guiades... destaca el Concert de la OMA amb un tenor local, Jose Monfort que obrirà la programació el diumenge 30 de juny. A més, diumenge 7 de juliol celebrarem un encontre de llata amb les persones del poble i de la comarca que vulguen participar».

La programació

La programació s’inicia el 28 de juny en el Carrer la Bassa, que comptarà amb una actuació especial de la Gatukada. La diversitat artística continuarà amb diverses activitats programades en diferents ubicacions, com ara l’actuació de l’Orquestra de la Marina Alta en l’Església el diumenge 30 de juny, i la presentació de la Banda Juvenil de Gata en el Centre Social el dimarts 2 de juliol.

A més, es projectaran documentals com «Encontres d’Exilis I» el dimecres 3 de juliol i com «Encontres d’Exilis II i III» el dimarts 9 de juliol, oferint als assistents l’oportunitat d’immersar-se en històries fascinants. Els recorreguts guiats a l’exposició d’Art al Vent, així com als Molins de Gata i Riuraus, oferiran una mirada més profunda a la riquesa cultural de la regió.

El programa també inclou activitats tradicionals com l’Encontre de Llata el diumenge 7 de juliol, amb la participació del Grup de Danses La Llata i la Colla El Montgó. El dijous 18 de juliol s’organitza una visita a l’exposició Art al Vent XXI i una jornada de portes obertes a l’Escola de Plàstica Experimental a Vives. En la plaça de l’Església actuará del cor Serrillàs. El divendres 19 es farà una ruta guiada a la Font de la Mata. La cloenda d’aquest emocionant període cultural tindrà lloc el diumenge 21 de juliol a la Plaça Església amb l’actuació especial del grup Connecta Percussió.

A més, els assistents tindran l’oportunitat de visitar l’exposició de cartells que commemora els 20 anys d’Art al Vent a la Biblioteca Municipal. Amb una varietat d’esdeveniments artístics i culturals programats, Gata es consolida com un destí en el qual la creativitat i la tradició es fusionen.