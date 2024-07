Calp saca de nuevo a concurso la construcción de la Oficina de Turismo del siglo XXI tras incrementar el presupuesto

El Ayuntamiento de Calp ha sacado de nuevo a licitación la construcción de la Oficina de Turismo del siglo XXI con 124.000 euros más de presupuesto tras haber quedado desierto el concurso el año pasado.

En concreto el proyecto tiene un presupuesto base de 699.992,99 euros, frente a los 575.954,92 euros del año pasado.

Con este proyecto se pretende crear un centro moderno dotado con tecnología punta para dar a conocer los atractivos turísticos de Calp en su objetivo por convertirse en destino turístico inteligente. De hecho, supondrá un nuevo concepto en la atención al turista ya que se realizará a través de las nuevas tecnologías, no sólo a través de folletos electrónicos o pantallas digitales sino que además ofrecerá experiencias inmersivas al visitante. Se pretende que el visitante pueda disfrutar en esta oficina de experiencias inmersivas envolventes, con pantallas en 360º además de otro tipo de visitas virtuales que le permitan conocer como si estuviera in situ atractivos turísticos de acceso restringido o no accesibles a personas con movilidad reducida como la subida al Penyal d’Ifac, los yacimientos de Banys de la Reina y de la Pobla medieval d’Ifac o también al casco antiguo o a una subasta de pescado en la Lonja.

Así será la oficina de turismo del siglo XXI de Calp / Levante-EMV

Precisamente en estos momentos el Ayuntamiento ha sacado también la licitación para la adquisición de las herramientas digitales que permitirán realizar algunas de estas visitas virtuales no sólo desde esta nueva oficina sino también desde los museos y el resto de oficinas turísticas de Calp, un proyecto que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con el apoyo de la Conselleria de Turismo de la Comunidad Valenciana - Turisme Comunitat Valenciana - y la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - Next Generation.

En pleno centro histórico

La oficina estará ubicada en un inmueble 282 m² que adquirió el Ayuntamiento en 2018, en la calle Llibertat, en pleno centro histórico que sustituirá a las actuales dependencias en la plaza del Mosquit.

De acuerdo con el proyecto de la obra realizado por los arquitectos Rubén Bodewig Belmonte y Alejandro Soriano Herrera se construirá un nuevo edificio que constará de una planta baja diáfana destinada a la atención al turista, una primera planta y una terraza-mirador.

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 8 de julio.