L'escriptora Maria Ibars tindrà el seu segell postal

Correus dedicarà un segell postal a l'escriptora María Ibars Ibars en 2025, segons va acordar per unanimitat el mes de juny passat la Comissió Filatèlica de l'Estat, òrgan encarregat de determinar quines emissions es posaran en circulació. La idea de dedicar un segell a Maria Ibars naix de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Calp al juny de 2023 arran de que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua declarara 2024 com a l’Any Maria Ibars. L'Ajuntament de Dénia es va sumar immediatament a la iniciativa i el 27 de juliol de 2023, el ple de la Corporació va aprovar per majoria adherir-se a la petició i realitzar la sol·licitud formal a la Comissió Filatèlica de l'Estat. També ho va fer l'Institut d’Estudis Comarcals (IECMA). Concretament, es va sol·licitar que “en les futures emissions dins de la sèrie #8MTodoElAño tinguen en compte la figura de l'escriptora valenciana Maria Ibars (1892-1965)” en els anys 2024 o 2025.

Del segell encara es desconeixen molts detalls, com el format, el valor facial que se li posarà, la tirada total que tindrà i, fins i tot, el seu disseny i la imatge que finalment il·lustrarà l'estampilla. En este sentit, des de l'Ajuntament de Dénia es contactarà amb Correus i amb la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per a posar a la seua disposició tot el material gràfic que consideren necessari per a l'elaboració del segell. Així mateix, es proposarà que Dénia siga la seu de la presentació del segell dedicat a Maria Ibars, filla adoptiva de la ciutat des de 2015.

Correspondència i col.leccions i catàlegs

Des de la filatèlia comarcal, l'acadèmic de la Reial Acadèmia Hispànica de Filatèlia i Història Postal, José Ivars Ivars (©Ifac Filatélico), destaca “la importància que té este segell; un nou que incorporar als molts que ja s'han emés dedicats a esta comarca, per la transcendència a nivell filatèlic-postal que tindrà donar a conéixer al personatge”. El segell de Maria Ibars, puntualitza, “una vegada posat en circulació, no sols podrà adherir-se a la correspondència, sinó que formarà part de nombroses col·leccions i catàlegs a tot el món, ja no sols pel segell en si, sinó pels diferents mata-segells al·lusius que se solen fer en cada segell que ix a la venda”.