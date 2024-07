El suplicio de bañarse entre escombros en la playa de Dénia

Otro verano de escombros. En este tramo del litoral de les Marines de Dénia (se conoce como playa del Blay Beach) decir que se tiene la casa en el mar no es una metáfora. Los turistas que han vuelto ahora a las viviendas ya saben que la solución provisional de arrojar varios camiones de arena no va a llegar. Les toca entrar en el agua con mucho tiento. Una familia salió ayer del chalé y bajó una escalerilla de madera. Pisaban con cuidado de no torcerse un pie o arañarse con los cascotes. Zambullirse aquí es un asunto de cierto riesgo.

En primer término, los cascotes de los muros derribados por la borrasca Gloria de 2020 / A. P. F.

El ayuntamiento había pedido a Costas permiso para verter arena y recuperar esta playa desaparecida. El organismo ministerial exigió informes de la posible afección de esos trabajos en la flora y la fauna. El consistorio no tiene técnicos para elaborarlos. Firmará un convenio con el Instituto de Ecología Litoral. Pero no hay margen ya para este verano.

Tramos de antiguas escaleras de las viviendas de primera línea / A. P. F.

Este litoral sufre desde hace un par de décadas una fuerte regresión. El temporal Gloria de enero de 2020 derribó los muros. Allí siguen los escombros. El cambio climático deja huella en el litoral.