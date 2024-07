"Pellizco" de 315.000 euros en Dénia del cupón diario de la ONCE

Un buen pellizco. Esto es comenzar el verano con buen pie. El cupón diario de la ONCE ha dejado en Dénia 315.000 euros. Corresponden a nueve cupones premiados en el sorteo de este miércoles. Ana María Fornés Marco, que tiene el punto de venta en la céntrica plaza Arxiduc Carles, es la que ha repartido la suerte en Dénia. Ana María esvendedora afiliada de la ONCE con una antigüedad desde enero de 2005. Está adscrita a la Agencia de la ONCE en Benidorm.

Este premio es un respiro para nueve familias de Dénia. Arxiduc Carles es una zona de vecinas y vecinos trabajadores. El "pellizco" les vendrá de fábula.

Cuatro millones en Navidad

El año ya empezó en Dénia con un extraordinario premio de la ONCE. La ciudad está de suerte. La vendedora Johanna Estrella repartió en el sorteo del Extra de Navidad 4 millones de euros (diez premios de 400.000 euros cada uno). Ella vende en el también humilde barrio del Saladar. La ciudad está en racha.