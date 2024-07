La Vall de Laguar, en el mapa de la millor literatura: l'ajuntament publica les obres premiades en el certamen de relats i poesia Cavall de Laguar

Les obres premiades arriben als lectors. Eixe és el propòsit de la literatura. Esperonar altres imaginacions i compartir les experiències i mons dels escriptors. Esperonar és un verb molt adient quan es parla d'uns guardons que han posat en el mapa de les lletres a un poble de la Marina Alta que cavalca en la geografia històrica i mítica del Cavall Verd (bellíssima muntanya).

Les obres guanyadores dels premis Cavall de Laguar, un magnífic certamen de relat i poesia que adquirix prestigi al galop i que convoca l'Ajuntament de la Vall de Laguar, veuen ara la llum. Les ha publicades Edicions 96. Aquests cinc llibres, acuradament editats (la poeta Maria Josep Escrivà ha triat un estupend format), descobreixen a autors originals, imaginatius i que dominen el ritme i la tècnica de la narració breu i el poema (gèneres que han d'atrapar des de la primera línia i el primer vers). Cinc autors als quals cal seguir la pista.

El centre social de Fleix, el Poble d’Enmig de la Vall de Laguar, va acollir aquest dissabte la presentació de “La xàrxia”, de Josep Vicent Miralles; “Tres paisatges per a un país sense hivern”, de Blai Carles Villa Català; “Traïció i principis”, de Jordi Dominguis; “L’últim ban”, de César Palazuelos, i “El roig humit de les cireres”, d'Empar Ferrer. El regidor Òscar Soria va parlar de l'ambició d'estos humils premis. La Vall de Laguar, territori de forta empremta morisca i repoblat per mallorquins, subratlla les seues fermes conviccions lingüístiques, aposta per la llengua, la cultura i la bona literatura. “La literatura conté tots els sabers”, va proclamar Òscar Soria, qui va donar les gràcies als membres del jurat de les quatre edicions d'uns guardons que ja transcendixen la Marina Alta i el País Valencià i comencen a sonar en el Principat i les Illes Balears. “Estem aconseguint que la Vall de Laguar estiga en el mapa cultural”, va dir Soria.

Sí, el jurat ha estat clau per a donar qualitat a estos premis. Formen part Jovi Lozano Seser, Elvira Cambrils, Joan Mascarell, Maria Josep Escrivà i Carles Mulet. El regidor de la Vall de Laguar va destacar que l'escriptor i poeta de Gata de Gorgos Carles Mulet ha sigut el “gran artífex” de la publicació de les obres. “És, a més, un dels millors poetes del País Valencià i vull traslladar-li el meu profund agraïment”.

Maria Josep Escrivà, els autors Vicent Miralles, Empar Ferrer, la regidora Marina Marhuenda i els també guardonats Blai Carles Villa i Jordi Dominguis / A. P. F.

Mentrestant, Maria Josep Escrivà va recalcar la decidida aposta que la Vall de Laguar fa per la cultura i la literatura. “En esta última edició, ja s'han presentat narradors de Barcelona. Este xicotet poble està ja en el mapa de la cultura”.

Qualitat literària

La presentació de les cinc obres citades va ser molt amena. La regidora de Cultura, Marina Marhuenda, va preguntar als autors. Maria Josep Escrivà va desvelar alguns trets de les obres i va destacar la seua qualitat literària. Va animar als autors a continuar explorant eixes pulsions que apunten en aquests relats i versos. Empar Ferrer i Blai Carles Villa Català van recitar alguns dels seus poemes. Mentrestant, Josep Vicent Miralles i Jordi Dominguis van llegir fragments de les seues narracions. Després també van llegir poemes l'autora del Verger Júlia Vela i l’escriptor de la Vall de Laguar José Miguel Mut Ronda, qui es va definir per com versaire, perquè escriu versos i els solta a l’aire.

La bona literatura atrona. Sí, literal. Mentres els autors reflexionaven sobre les seues obres i sobre l'escriptura, va esclatar una tempesta d'estiu. La pluja, tan necessària, fecunda l'eixuta terra. Les paraules, tan vives, donen vigor a una llengua. La històrica i mítica muntanya del Cavall Verd genera un poderós ressò literari.