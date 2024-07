El aplaudido cartel en una cala de Xàbia: "Si dejas tu basura, eres basura"

Un aplaudido mensaje y el contraste. La Cala Blanca de Xàbia (blanca por la tonalidad blanquecina de sus acantilados de marga) se llena los fines de semana de bañistas. Otros veranos se han visto lamentables imágenes de basura abandonada en las pequeñas cuevas. Ahora ha surgido un llamamiento espontáneo al civismo. Unos habituales de esta cala han colocado en una de las cuevas un cartel muy acertado. Se lo han currado. Se lee: "If you leave your trash, you are trash" ("Si dejas tu basura, eres basura"). Desde que está el cartel, esta cuevecita, la de la última de las calitas de la Cala Blanca, está limpísima. No hay ni uno de esos microplásticos que antes ensuciaban este tramo litoral de Xàbia.

Los bañistas asienten. Aplauden la iniciativa de lanzar un mensaje tan directo. Esta cala es de pasar el día. Acuden familias y pandillas de amigos. Llevan neveras y avituallamiento para todo el día.

Bolsas de basura abandonadas por los bañistas junto a una papelera / A. P. F.

El contraste a ese llamamiento al civismo está en las papeleras de una de las calles en la que aparcan esos bañistas. Las papeleras están rodeadas de bolsas de basura. Los incívicos no se toman la molestia de llevarse los residuos y arrojarlos, separados (hay muchos plásticos y latas), en los contenedores. Las papeleras no son contenedores. Este problema también se da en las calas de la Barraca o Portitxol y la Granadella. Tras un día de playa, hay bañistas que no quieren ir hasta sus coches con las bolsas de basura. Las amontonan junto a las papeleras.

Contraste

Y ese es el contraste. Un mensaje claro y rotundo. Y la realidad de quienes "limpian" su conciencia dejando la cochambre donde tampoco deben: apilada en las papeleras de las calas.