El exalcalde de Calp César Sánchez deja la portavocía del PP, pero sí sigue de concejal

"Carta abierta a la ciudadanía". Ese es el formato que ha elegido el exalcalde de Calp César Sánchez para anunciar que renuncia a seguir de portavoz municipal del PP. También subraya que continúa de concejal: "Se lo debo a mi pueblo, porque siempre estaré en deuda con las personas que, elección tras elección, han confiado en mí y porque Calp, este maravilloso rincón del Mediterráneo, el lugar donde vivo junto a mi familia, lo vale todo".

César Sánchez es también diputado del PP en el Congreso. Desde que comenzó la legislatura, pidió a la alcaldesa, Ana Sala, su antigua compañera de partido y ahora líder de Somos Calpe, y a sus socios de gobierno (PSOE y Compromís) que le facilitaran el poder ejercer de portavoz y asistir los martes a las votaciones en Madrid. Pero no ha habido forma de que el tripartito de Calp moviera el pleno municipal de los martes.

En la política de Calp no hay superstición. Le tienen fe a los martes, el día supuestamente infortunado del "ni te cases ni te embarques".

El hasta ahora portavoz popular dice que no puede darle la espalda a la realidad. "Ana Sala cambió los plenos a los martes para que no no pueda asistir. Lo he intentado todo, pero ella no me quiere en los plenos ni en Calp, y hay que asumir, con humildad, que tiene el poder sobre las decisiones en el ayuntamiento y el poder sobre el PSOE y Compromís", sostiene Sánchez, que avanza que, a partir del próximo pleno (ya el de septiembre), "tendremos un nuevo portavoz municipal al que ayudaremos todos".

"Confianza inquebrantable, pese a la adversidad"

Por tanto, el exalcalde ejercerá hoy martes, en el pleno que aprobará la licitación de las obras del segundo instituto y el nuevo colegio de educación especial Gargasindi, por última vez de portavoz popular. En su "carta abierta a la ciudadanía", un formato que hace fortuna entre la clase política, adelanta el balance de su año de dar voz al grupo popular: "Como oposición ha sido un año lleno de retos, de propuestas, de crítica constructiva, de trabajo en positivo y de mantener el equipo ilusionado". César Sánchez ha destaco la labor "excepcional" de los otros concejales populares. "Les quiero agradecer su confianza inquebrantable en mí, pese a la adversidad".