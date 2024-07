“Marinant Estellés”: comença el viatge per la geografia física i poètica (també reivindicativa) de la Marina Alta

Un paisatge de paraules. Poesia tel·lúrica. El “Viatge memorial” comença al Poble Nou de Benitatxell. L'exposició recalarà en 30 pobles de la Marina Alta. Els poemes de Vicent Andrés Estellés fan camí. “Marinat Estellés”, que així es titula aquesta excel·lent mostra organitzada per la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta (Macma), descobreix una bellíssima geografia poètica, una geografia física i eròtica (“la carn vol carn”, canta Ausiàs March) que ressona. L'exposició compta amb auriculars per a escoltar els poemes recitats per Tomàs Llopis Guardiola, Núria Gómez Bolufer, Josep Vicent Cabrera Rovira, Ariadna del Ruste Pérez, Lidia Santacreu Ferrà, Salva Bolufer Sendra, Carolina Ferrer Lloret, Júlia Vela Giner, Joan Femenia Mas i Marina Mulet Gayà, i musicats per Miquel Pérez Perelló, Joan Marc Pérez i Girau, Enric Murillo Arce, Eva Ferrer Villena, Enric Casado Navarro i Rosario Caselles Canet.

La mostra (el viatge) arranca en un mercat, el del Poble Nou de Benitatxell. El poeta del colossal “Mural del País Valencià” no va ansiar els temples de la posteritat, sinó que va caminar pels pobles, els carrers i la quotidiana polseguera. El mercat d'un poble, del Poble Nou, és un espai absolutament estellesià.

“L’Any Estellés” és a la Marina Alta itinerant, una joiosa “road movie” que reivindica un paisatge i territori bellíssim i històric, i de nou amenaçat per la cobdícia i l’especulació.

Els auriculars permeten escoltar els poemes / A. P. F.

L'exposició es va inaugurar este dimecres. El president de la Macma i alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, va destacar que és un “captivador” viatge pels paisatges estellesians de la Marina Alta. Va advertir que els 35 pobles que integren la Mancomunitat Cultural s'han posat d'acord “sense fissures” a l'hora de reivindicar a Estellés, el gran poeta del poble. “Ens fa sentir molt orgullosos de la nostra gran comarca”. Va subratllar també la importància que existisquen entitats que vertebren: “Són més necessàries que mai”.

Rosario Caselles, Tomàs Llopis i Marina Mulet / A. P. F.

Mentrestant, Anna Gascón, de la plataforma “Cent d’Estellés”, va assenyalar que és una anomalia que un poeta de l’alçada de l'autor de Burjassot no tinga una aula didàctica, un espai d'estudis i una càtedra.

Paisatges de la Marina Alta i poemes d'Estellés / A. P. F.

L'alcalde del Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel García, va destacar que l'exposició “Marinant Estellés” reflecteix “una història d'estima i admiració recíproca i profunda del poeta i la Marina Alta”.

Periple poètic extraordinari

Aquests poemes sempre commouen. En un mercat de poble i davant nombrosos assistents, Marina Mulet, acompanyada per la guitarrista Rosario Caselles, Salvador Bolufer i Tomàs Llopis (comissaris d'aquesta exposició) i Joan Femenia van recitar els versos d’Estellés. Després Núria Gómez Bolufer, també comissària de “Marinant Estellés”, va explicar la mecànica d'una mostra que és un “Viatge memorial”, un periple poètic extraordinari que cal “recórrer” sense pressa i recreant-se en els paisatges, els versos i la clarividència del poeta que és, per sempre, la veu del poble.