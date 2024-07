Ondara viu les festes de Sant Jaume del 19 al 27 de juliol 2024

Les Festes Populars d’Ondara Sant Jaume 2024 se celebraran a Ondara del 19 al 27 de juliol de 2024, organitzades per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara, que dirigeix Jordi Ruiz. Les principals novetats de les festes d’enguany seran la celebració del primer Torneig de Futbolí el dimarts 23 de juliol; i que la Nit de Rock canvia d’ubicació, i se celebrarà a l’aparcament de la piscina municipal d’Ondara, en lloc del parking del carrer Nacions Sense Estat.

Les Festes de Sant Jaume 2024 comptaran enguany amb un total de 84 penyes inscrites, que s’ubicaran principalment en les tres zones habituals: Prado, Riu i O-30; sent una novetat d’enguany el canvi d’ubicació de les penyes de l’O-30, per a instal·lar-les en l’últim tram d’aquesta zona de la Ronda Generalitat per major seguretat.

També com a novetat les penyes s’han hagut d’inscriure abans del 31 de maig, i hauran de seguir una sèrie de normes de convivència. Altres novetats destacades pel regidor de Festes són el canvi del recorregut del passacarrer de penyes i quintades del dia de Sant Jaume, que s’acurta i començarà des de la plaça de les Escoles; i que, degut a la sequera, no es realitzaran parcs infantils aquàtics, substituint-se per activitats sense aigua dins del Prado.

D’altra banda, en el que respecte als aspectes d’instal·lacions i infraestructures relacionades amb les festes, cal recordar que les barreres per a les entrades que es van estrenar en 2022 es tornaran a col·locar en diagonal en el tram del carrer Pintor Segrelles, fent més ampla la zona per on accedeixen corredors i bous fins a la porta d’arrossegament. També es tornaran a instal·lar les grades perquè el públic puga veure les entrades de bous, amb capacitat per a 80 persones, en la zona del pont del Prado, cap a Pintor Segrelles.

Portada de Sant Jaume

Una de les novetats d’enguany ha sigut el concurs impulsat per la regidoria de Festes per a triar la nova imatge de portada de Sant Jaume 2024. Finalment, la portada seleccionada pel jurat ha sigut la dissenyada per Facundo Álvarez Haros.

Com ja és tradicional en les Festes Populars de Sant Jaume, els actes taurins seran un dels principals centres d’atenció de la programació. El programa està organitzat per la Comissió de Bous, mantenint els actes que més funcionen, i vetlant per la seguretat en totes les activitats. Enguany es commemora el 20 aniversari de l’Associació Cultural Taurina «Joia Llevantina d’Ondara» i es comptarà amb totes les ramaderies de la província d’Alacant, així com altres de gran importància de València i Castelló.

Retalladors i futbolí

Un dels principals esdeveniments taurins de les Festes Populars de Sant Jaume 2024 serà el Concurs de Retalladors, que se celebrarà el diumenge 21 de juliol a les 20 hores, amb bous de la ramaderia Benavent. També hi hauran entrades de bous i solta de vaquetes tots els dies a la Plaça de Bous (en horaris de vesprada i nit); jònecs el dia de Sant Jaume (perquè puguen participar tots els majors de 16 anys); exhibició de tres entrades de bous el dimecres 24; i a més, hi haurà entrada i eixida de bous de la plaça en 6 ocasions (el dissabte 20, dilluns 22, dimarts 23, dimecres 24, divendres 26, i el dissabte 27) en horari de nit.

Una de les principals novetats de les Festes és el Primer Torneig de Futbolí de les Festes de Sant Jaume, que tindrà lloc el dimarts 23 de juliol al Prado en horari de vesprada (17 hores). Les inscripcions es poden realitzar fins el 10 de juliol al correu festesondara@gmail.com , o per telèfon al 664 44 97 36. La quota per parella serà de 5 euros, i hi haurà trofeus per als tres primers classificats.

La Nit de Rock de Sant Jaume 2024 tindrà lloc el divendres 26 de juliol a partir de mitjanit, i estarà protagonitzada pels grups Auxili, Ferreteria Rosario i DJ Cate.

Novament, en aquesta edició de les festes populars 2024 es torna a apostar per oferir concerts al Moll del Prado, en set dies de les festes, de forma prèvia als sopars populars (tots són a les 20:30 hores). Els concerts de Rock&Moll es realitzaran tots els dies de les festes a excepció del dijous 25 de juliol, Dia de Sant Jaume.

Per a la Gent Gran se celebrarà l’espectacular actuació de Marina Boleros, que tindrà lloc el divendres 26 de juliol a partir de les 22:30 hores al carrer Sant Jaume. (Hi haurà taules i cadires).

En el programa festiu destaquen les activitats dirigides al públic infantil i familiar. En aquest apartat hi ha diverses iniciatives que es realitzaran en horari de matí, a l’interior del Pradoi també a la piscina municipal. El Ral·li Humorístic per a penyes i quintades se celebrarà el diumenge 21 de juliol a la nit, amb el lema de Olimpíades.

La regidoria d’Igualtat i la Comissió d’Igualtat posará en marxa un Punt Violeta i Punt Divers els dies 19, 20 i 25 de juliol en horari nocturn (de 20 a 3h); en la zona del Rock&Moll -Prado, i de O-30.