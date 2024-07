Trasladan al hospital a dos menores tras atropellarlos un coche en Xàbia

Un coche ha arrollado este mediodía a una madre y sus dos hijos cuando estos estaban cruzando la avenida Juan Carlos I de Xàbia por un paso de peatones. El conductor no ha visto a la familia. El vehículo no iba deprisa, ya que iba a girar para acceder a la calle lateral Castellet. El coche ha impactado con la madre y los dos menores de edad.

No ha sido un atropello violento. En principio, los peatones no han sufrido heridas. No obstante, se ha decidido por precaución trasladar a los dos pequeños al hospital de Dénia para que les realicen una exploración y se pueda confimar que todo ha quedado en un susto.