Ondara en festes: Pregó enceta la celebració de Sant Jaume i llueix la quintà "Els descol·locats"

Les quintes i quintos de la Quintà 2024 «Els descol·locats», ben il·lusionats des del balcó de l’Ajuntament d’Ondara, foren els protagonistes del tradicional pregó amb què arrancaven el passat divendres 19 de juliol a partir de la mitjanit les esperades festes populars d’enguany. I és que, a més de l’espectacle de llums i jocs pirotècnics que precedí la penjada del quadre de Sant Jaume, la nit vibrà amb força amb la primera entrada de bous i l’actuació de l’Orquestra Límite al voltant d’El Prado. Un arranc intens i multitudinari que continuà dissabte següent malgrat les altes temperatures amb els següents actes taurins, l’actuació de l’orquestra La Tribu al carrer Sant Jaume o els primers concerts del Rock & Moll d’enguany amb Blat i Spicy Cherries. Així mateix, ahir diumenge es posà de manifest el tarannà participatiu de penyes i quintades amb el ral·li humorístic que enguany ha estat organitzat per la penya Me la Bufa la Gamba. També ahir tingué lloc un dels actes taurins de major ressò els últims anys, el Concurs de Retallaors, el qual omplí de gom a gom novament la Plaça de Bous ondarenca.

Pregó i festa popular en Ondara (imatges) /

Per a hui dilluns 22 de juliol, l’agenda l’enceten les primeres partides tant del Concurs de Cau al Prado com del Torneig de pilota per a penyes i quintades al Trinquet. A la vesprada, l’entrada de vaques i bous acollirà l’arranc del Concurs de ramaderies mentre que a la nit destacaran de nou els actes taurins i cites com el Concurs de Karaoke a la zona 0-30 organitzat per la Penya La Desigualà.

Pel que fa al programa d’enguany i tal com es destacà a la roda de premsa de presentació de les festes populars, les principals novetats seran la celebració del primer Torneig de Futbolí de les Festes de Sant Jaume demà dimarts 23 de juliol i també el fet que la Nit de Rock del divendres 26 de juliol canvia d’ubicació i se celebrarà a l’aparcament de la piscina municipal d’Ondara, en lloc del parking del carrer Nacions Sense Estat. Segons va explicar aleshores el Regidor de Festes, Jordi Ruiz, s'estudien així altres ubicacions perquè els actes de Sant Jaume puguen anar rotant de lloc.

Cal recordar que les Festes de Sant Jaume 2024 compten enguany amb un total de 84 penyes inscrites, que s'ubiquen principalment en les tres zones habituals: Prado, Riu i O-30; sent una novetat d’enguany el canvi d’ubicació de les penyes de l’O-30, per a instal·lar-les en l’últim tram d’aquesta zona de la Ronda Generalitat per major seguretat, segons es va consensuar amb les penyes i amb la Policia Local. També com a novetat, segons el nou reglament de Festes aprovat enguany, les penyes s’han hagut d’inscriure abans del 31 de maig, i han hagut de seguir una sèrie de normes de convivència. Altres novetats destacades pel Regidor de Festes són el canvi del recorregut del passacarrer de penyes i quintades del dia de Sant Jaume, que s’acurta i començarà des de la plaça de les Escoles; i que, degut a la sequera, no es realitzaran parcs infantils aquàtics, substituint-se per activitats sense aigua dins del Prado. A més, en l’edició de Sant Jaume 2024 l’Associació Cultural Taurina «Joia Llevantina d’Ondara», la qual fonamenta i integra la Comissió de Bous, commemora el seu vinté aniversari.

Molts actes, en resum, dins d’una setmana que arribarà al seu punt àlgid el proper dijous 25 de juliol, Dia de Sant Jaume i jornada destacada en l’agenda de les penyes i quintades, les quals viuen aquestos dies el comboi i la intensitat dels festeigs populars ondarencs.

PROGRAMA SANT JAUME 2024

(Des de hui dilluns)

DILLUNS 22 DE JULIOL

11:00 h – PARTIDES DE CAU. I Jornada del concurs, dins l’edifici El Prado.

17:00 h – PARTIDES DE PILOTA al Trinquet. I Jornada del torneig de PENYES I QUINTADES.

18.00 h – I Jornada Torneig BeerPong a la zona O-30. Organitzat per la Penya Tequila Team. Inscripcions a la Penya Tequila Team.

19:00 h – ENTRADA I SOLTA DE CARRETONS des de la Plaça de les Escoles.

20:00 h – ENTRADA DE VAQUES I BOUS de la ramaderia GREGORIO DE JESUS patrocinada per Restaurant El Gallego. A continuació, PRIMERA VESPRADA DE CONCURS amb la ramaderia LA PALOMA

20:30 h – ROCK & MOLL al moll de l’edifici El Prado.

21:00 h – Actuació del grup RUMBADOS a la zona O-30. Organitzat per la Quintà 2024 ELS DESCOL·LOCATS.

22:00 h – SOPARS POPULARS.

23:30 h – CONCURS DE KARAOKE. Organitzat per la penya La desigualà a la zona O-30. Inscripcions a la Penya La desigualà.

00:15h - ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia CALI patrocinada per Restaurant Noguera. A continuació, PROVA DE NOVILLES de la ramaderia ASENSI.

DIMARTS 23 DE JULIOL (DIA DE PAELLES)

11:00 h – PARTIDES DE CAU. II Jornada del Concurs, dins de l’edifici El Prado.

17:00 h – I TORNEIG DE FUTBOLÍ Sant Jaume 2024, dins de l’edifici El Prado.

19:00 h – ENTRADA I SOLTA DE CARRETONS des de la Plaça de les Escoles.

20:00 h – ENTRADA DE VAQUES I BOUS de la ramaderia LA PALOMA patrocinada per Bar Karma. A continuació, SEGONA VESPRADA DE CONCURS amb la ramaderia CALI.

20:30 h – ROCK & MOLL al moll de l’edifici El Prado..

22:00 h – NIT DE PAELLES.

*Ingredients, llenya o butà a càrrec de cadascú.

1r premi secció Zona Prado 100€

1r premi secció Zona Riu 100€ | Millor presentació 50€

1r premi secció Zona O-30 100€

Es publicaran les Bases a les xarxes socials de l’Ajuntament d’Ondara.

01:00 h – Actuació de L’ORQUESTRA “LA FIESTA” al voltant del Prado.

DIMECRES 24 DE JULIOL

11:30 h - ACTIVITATS INFANTILS a l’interior de l’edifici El Prado.

17:00 h – PARTIDES DE PILOTA al Trinquet. II Jornada del torneig de PENYES I QUINTADES.

19:00 h – ENTRADA DE BOUS UNFLABLES GEGANTS des de la Plaça de les Escoles.

20:00 h - EXHIBICIÓ D’ENTRADES DE BOUS amb les ramaderies EL SALERO, BENAVENT, ELS COVES i SOLTA DE TRES BOUS de la ramaderia GREGORIO DE JESUS.

20:30 h – ROCK & MOLL al moll de l’edifici El Prado..

22:00 h – SOPARS POPULARS

23:00 h – II Jornada Torneig BeerPong a la zona O-30. Organitzat per la Penya Tequila Team.

23:30 h – Espectacular BINGO MUSICAL a càrrec de VadeRock!. A l’interior de l’edifici El Prado.

00:15h - ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia LA PALOMA patrocinada per Bar Restaurant Valero. A continuació, PROVA DE NOVILLES de la ramaderia M.A MINGUEZ.

DIJOUS 25 DE JULIOL. (DIA DE SANT JAUME)

11:00 h – PARTIDES DE CAU. III Jornada del Concurs, dins de l’edifici El Prado.

14:00 – DINARS DE PENYES I QUINTADES en l’edifici El Prado.

16:00 h – FESTA REMEMBER a càrrec dels discjòqueis JUAN PICORES I JBLOND.

18:30 – CONCENTRACIÓ DE PENYES I QUINTADES en la Plaça de les Escoles. A continuació, passacarrer fins la plaça de bous.

19:30 h – SOLTA DE JÒNECS per a penyes i quintades de la ramaderia ELS COVES.

22:00 h – SOPARS POPULARS

00:15h - ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia BENAVENT patrocinada per Leo Assessors. A continuació, PROVA DE NOVILLES de la ramaderia LA PALOMA.

01:00 h – Actuació de L’ORQUESTRA “MATRIX BAND” al Carrer Sant Jaume.

DIVENDRES 26 DE JULIOL. (SANTA ANNA)

06:00 h – Tradicional ESMORZÀ al Garito de la QUINTÀ 2024 ELS DESCOL·LOCATS.

11:30 h – ACTIVITATS INFANTILS a l’interior de l’edifici El Prado.

12.00 h – MISSA en honor a Santa Anna.

19:00 h - ENTRADA I SOLTA DE CARRETONS des de la Plaça de les Escoles.

20:00 h – ENTRADA DE VAQUES I BOUS de la ramaderia M.A. MINGUEZ patrocinada per Soler Tech: Tinta i tòner. A continuació, TERCERA VESPRADA DE CONCURS de la ramaderia BENAVENT.

20:30 h – ROCK & MOLL al moll de l’edifici El Prado..

22:00 h – SOPARS POPULARS

22:30 h – Espectacular actuació de MARINA BOLEROS en el carrer Sant Jaume.

00:15h ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia LA HERMANDAD patrocinada per Boxeo Salud. A continuació, NOVILLES ENFUNDADES de la ramaderia LA TEMPLANZA.

00:00 h – DISCOMÒBIL amb els DJ’s JAIRO GINESTAR I MIGUEL PIERA, a la Zona de O-30. Organitzat per els Quintos 2024 ELS DESCOL·LOCATS.

01:00 h – NIT DE ROCK amb els grups AUXILI, FERRETERIA ROSARIO I DJ CATE en l’aparcament de la Piscina Municipal.

DISSABTE 27 DE JULIOL

11:30 h – PARC AQUÀTIC a l’interior de la Piscina Municipal.

17:00 h – PARTIDES DE PILOTA al Trinquet. Final del torneig de PENYES I QUINTADES.

18:30 h – PARTIDA FESTES. PARTIDA DE PILOTA PROFESSIONAL al Trinquet Municipal. Entrada gratuïta .

19:15h - ENTRADA I SOLTA DE CARRETONS des de la Plaça de les Escoles.

20:15 h – ENTRADA DE VAQUES I BOUS de la ramaderia ASENSI patrocinada per MONVERD. A continuació, quarta vesprada de concurs amb la ramaderia ELS COVES.

20:30 h – ROCK & MOLL al moll de l’edifici El Prado..

22:00 h – SOPARS POPULARS

00:15h - ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia EL SALERO i NOVILLES ENFUNDADES de la ramaderia GREGORIO DE JESUS

01:00 – Actuació de «L’ORQUESTRA TITÀNIC» al carrer SANT JAUME.

FESTES PAMIS

DIVENDRES 2 D’AGOST

22:00 h – SOPARS POPULARS

00:00 h – Actuació de “LA BANDA DE LA ABUELA”

01:00 h - Solta de jònecs de la ramaderia ELS COVES.

DISSABTE 3 D’AGOST

14:00 h – CONCURS DE PAELLES

17:00 h – FESTA DE L’ESCUMA

19:15 h - Entrada i solta de carretons.

20:15 h - Solta de Jònecs de la ramaderia ELS COVES.

22:00 h – SOPARS POPULARS

00:00 h – Actuació de “DJ SERGI KARAOKE”