Biblioplatges de Dénia: un servei cultural i inclusiu

Dénia disposa d’un servei de biblioplatja des de l’any 2021. Va començar a prestar-se en la Marineta Cassiana i l’any següent es va instal·lar un altre punt en la platja de les Albaranes. Ofereix als usuaris un servei gratuït de consulta de premsa diària i de préstec de llibres, tant infantils com per a persones adultes, a la vora de la mar.

Per segon any consecutiu, el Servei d’Orientació laboral de persones amb diversitat funcional de Creama Dénia ha col·laborat amb Grupo Eulen, empresa adjudicatària del servei de salvament, socorrisme, ajuda al bany adaptat i altres actuacions en les platges de Dénia, en la contractació del personal que atén les biblioplatges. Per a l’estiu 2024 s’hi han contractat un total de 7 persones amb diversitat funcional, que prestaran servei del 15 de juny al 30 de setembre.

Obertes tots els dies

Les biblioplatges de la Marineta Cassiana i Albaranes obrin tots els dies de la setmana, en horari de 9 a 14 hores i de 17 a 20 hores.

Es tracta d’un servei coordinat des de la Biblioteca pública de Dénia (Regidoria de Cultura), amb la col·laboració de la Regidoria de Platges, que cedeix les casetes de fusta on s’instal·la la biblioplatja cada any, i la Regidoria de Creama, que col·labora en la contractació del personal. Els regidors d’estes àrees, Raúl Garcia (Cultura), Pepe Doménech (Platges) i Maria José Garcia (Creama), han visitat hui la biblioplatja de la Marineta, on han pogut saludar al personal que cobria el torn de matí.