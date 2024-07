Les colles Xirimitab's i El Riberer actuen a Benissa i Xàbia

La Colla Xirimitab’s és una agrupació musical formada per dolçaines i percussió, i que compta amb Josep Alemany com a director. Nascuda a Xàbia l’any 2008, la Colla Xirimitab’s és coneguda per la seua faceta multidisciplinària, ja que al llarg dels seus setze anys de trajectòria han dut a terme un gran nombre de projectes, com són la incorporació de teatre, banda de rock, batucada, ball o narració als seus espectacles. Sense deixar enrere el repertori tradicional, han interpretat arranjaments d’artistes i grups tan coneguts com Amy Winehouse, Tom Jones, Bruno Mars, Queen, Abba i tants altres. I en els seus concerts, que ja s’han convertit en una cita de gran importància a l’agenda cultural local, també podem trobar música de cine, de moros i cristians, i inclús de big band.

La pròxima cita dels Xirimitab’s és aquest cap de setmana. El dissabte 27 realitzaran la primera funció d’aquest intercanvi a la localitat de Benissa, on la Colla El Riberer farà d’amfitriona. Serà el diumenge 28 de juliol quan les dos colles realitzen el concert a Xàbia.

Entrada lliure

L’agrupació benissera obrirà la funció, a la que seguirà la colla local. La cita tindrà lloc al Riurau d’Arnauda a les 19:00 hores. L’entrada serà lliure.

Per a aquesta ocasió, la Colla Xirimitab’s ha preparat un programa variat, amb una clara mirada a la música tradicional però amb obres de gran complexitat i riquesa concertística. Alguns dels compositors escollits han sigut Saül Gómez Soler, Francisco Valor Llorens, Mario Roig Vila o Josep Alemany i Ortolà, entre altres.