Un clásico de todos los veranos: y no son las medusas (que también), sino las colas en la puerta azul de Xàbia

Es el verano de las medusas. Tras la invasión del domingo de "Pelagia noctiluca" (en playa del Benissero llegaron a la orilla racimos de estos invertebrados), este viernes se pudieron ver en la cala de la Barraca de Xàbia medusas como puños. Literal. Por la umbrela no pican, sino que la carga urticante la tienen en los tentáculos. No obstante, estas medusas, más grandes que la pelagia y, posiblemente, "Cotylorhiza tuberculata", es decir, las llamadas huevo frito, aunque éstas estaban ya un poco chuchurrías (más huevo poché), no son de las que escuecen a rabiar.

Medusas como puños en la cala de la Barraca de Xàbia / M. P. F.

Portitxol (o Barraca), 21 horas, otro clásico del verano: las colas en la puerta azul. A los turistas les chifla este escenario. Aguardan turno para tomarse una foto y luego subirla a las redes sociales. Es ya un ritual del estío (hay también pitorreo). Es una localización de lo más humilde, pero se ha convertido en la más fotografiada de Xàbia y, posiblemente, también de toda la Marina Alta. Cosas del nuevo turismo.

Fiestas en chalés de alquiler turístico

Y también es nuevo turismo que a esa hora, momento en el que antes la cala recuperaba la calma tras un día de trajín de bañistas, atruene la música. Las fiestas en los chalés de alquiler turístico traen un verano más de cabeza a la Policía Local. Las 21 horas es todavía una hora decente. Llama la atención la escandalera en la antes sosegada (ahora desasosegada) cala de la Barraca. Además, en los dos locales de hostelería se ha puesto ahora de moda el tardeo. A los bañistas, al caer la tarde, le cogen el relevo los turistas pelín más mudados. La Barraca no descansa. Hay ajetreo a todas horas.