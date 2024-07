Vicent Grimalt: "En Madrid y València no quieren ver lo necesario que es el tren Dénia-Gandia"

Vicent Grimalt hace balance del primer año de su tercera legislatura como alcalde. La primera pregunta es sobre ese tren Dénia-Gandia que se cerró hace 50 años y que la Marina Alta y la Safor anhelan y consideran esencial para vertebrar y avanzar. Pero ni el llamado Tren de la Costa ni el Tram (tranvía) llegan. ¿Se están dando pasos para recuperar el tren?

Nunca he sido optimista. Mazón anunció el Tram antes de las elecciones y lo volvió a anunciar después, pero no he visto avances. No nos han llamado. No sabemos absolutamente nada. Y estamos en julio. Agosto es inhábil y acabaremos el año y no se habrán gastado ni un céntimo en estudios ni en nada.

Y, sin embargo, el tren es absolutamente necesario para la Marina Alta.

Sí, desde luego. Pero no lo quieren ver ni en Madrid ni en València. En Madrid está gobernando mi partido. Desde 1975, ha habido gobiernos de distinto signo. Ninguno ha apostado por el tren. Aquí lo tenemos claro. Es el transporte más sostenible, fácil y cercano al ciudadano. Y ahora, en un momento de aumento de la contaminación y de cambio climático, el tren es más necesario que nunca. Siempre podré decir que yo viajé en el tren a Gandia y Carcaixent. Pero también sé que dejaré de ser alcalde sin ver de nuevo el tren.

Este año se ha recuperado la gestión pública de la sanidad en la Marina Alta. Pero parece que de la euforia se ha pasado a la decepción por las carencias sanitarias y la falta de médicos.

Yo separaría las dos cosas. Claro que nos alegramos de que la gestión sanitaria vuelva a ser pública. Lo llevábamos pidiendo desde hacía muchos años. Las inversiones ya las tenía contempladas el Govern del Botànic. No puede ahora decir el conseller de Sanidad (Marciano Gómez) que no estaban previstas. La falta de médicos es otro problema. Y es general. No solo afecta al hospital de Dénia. He leído en Levante-EMV que 300 médicos de la Comunitat Valenciana se han ido al extranjero a trabajar. Si consentimos eso, dado que allí son mejores las condiciones laborales y salariales, estamos perdiendo talento. Además, aquí, en la comarca, tenemos el problema añadido de lo cara que es la vivienda.

El verano siempre es complicado en Dénia. La población se multiplica. ¿Cómo vive el alcalde estos meses?

Lo que cada vez entiendo menos y me duele más es la falta de civismo. No entiendo que haya gente que viene de vacaciones y no comprenda lo que es Dénia. Si hemos decidido dejar la posidonia oceánica en las playas, porque es lo más sostenible y natural, no nos pueden exigir que tengamos el litoral como el césped de la piscina de la urbanización. He estado unos días en los Pirineos y no se me ocurre decir que retiren la hojarasca y las ramas de las senda. En Dénia, hemos reforzado la limpieza. Sin embargo, tenemos vídeos de los contenedores vacíos y rodeados de 50 bolsas de basura. También hay quien por no caminar con la bolsa de basura la deja en la esquina de la calle. Pero eso lo hacen tanto los visitantes como los de aquí. Y respecto al turismo, lo que debemos tener claro es que es la única industria que tenemos. Al turista lo debemos tratar de la mejor forma posible, pero quienes vienen también deben respetar nuestra forma de vivir, nuestro paisaje y nuestra naturaleza.

¿Cómo están los proyectos educativos? ¿Ya tienen confirmación oficial de que se ha desbloqueado la construcción del nuevo colegio de educación especial Raquel Payà?

Oficialmente no sabemos nada. Una técnica nuestra sí que ha contactado con la conselleria y le han asegurado que la inversión (8,2 millones de euros) está autorizada, pero no nos han enviado la resolución. Y no lo entiendo. En Calp, y me alegro mucho, sí han recibido la resolución del nuevo colegio Gargasindi. Aquí la seguimos esperando. Estos trámites deberían ser más ágiles.

Y el centro integral Gent de Mar, esencial para diversificar la economía, ¿sigue bloqueado?

El futuro de muchos jóvenes es la formación profesional. En el Consell saben que los empresarios del puerto de Dénia necesitan gente preparada en los oficios del mar. Es un sector fundamental para Dénia. Sin embargo, Pepa Font (portavoz del PP y comisionada del Consell en el puerto de Dénia) no quiere que este centro tan importante esté en el puerto. No me convencen sus argumentos. Tampoco ha venido a explicármelos. ¿Qué hay impacto paisajístico? Hay soluciones arquitectónicas. Podemos hacer un centro integrado en el entorno. Lo que intuyo es que la dirección general de Puertos prefiere sacar dinero con concesiones en lugar de tener un centro público de formación. Insisto: la formación profesional es el futuro para muchos jóvenes.

Al final, se han superado las reticencias respecto a la peatonalización. La calle Marqués de Campo tiene vida.

Dijeron que peatonalizar Marqués de Campo iba a ser la muerte de la calle. No ha sido así. Peatonalizar es el futuro. Los negocios funcionan. Si hay locales vacíos quizá deberíamos preguntar al propietario sobre el precio de alquiler que está pidiendo. Hay alquileres inasumibles. La gente disfruta de pasear, comprar y de la gastronomía de Marqués de Campo.

Qué importante es reivindicar figuras históricas de Dénia silenciadas. María Hervas, pionera de la investigación en medicina, dará nombre a la nueva plaza de Marqués de Campo. ¿Qué significa?

Es una gran desconocida. Cuando se decidió que el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana llevara su nombre y nos dijeron que era de Dénia, tiramos del hilo. Nos quedamos a cuadros al descubrir su importancia. Estamos muy contentos de darla a conocer. Hubo un apagón durante el franquismo. Es de justicia reivindicar a María Hervás.

