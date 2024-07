Pedreguer consolidarà l’estructura dels Pòrxens

Aquest dilluns 29 de juliol han començat les obres per tal de consolidar els Pòrxens de Pedreguer. Aquest projecte té com a objectiu substituir o reforçar els elements estructurals danyats, així com reparar els elements deteriorats, per tal d'evitar la reproducció de les lesions i retornar les condicions de seguretat i ornament a l'edifici.

A l'estructura portant es realitzarà un recàlcul per assegurar un comportament estructural adequat davant de les accions i influències previsibles durant el seu ús. Es garantirà que l'aptitud al servei és conforme amb l'ús previst de l'edifici, evitant deformacions inadmissibles, limitant la probabilitat d'un comportament dinàmic inadequat i prevenint degradacions o anomalies inacceptables.

Els aspectes bàsics considerats per a l'adopció del sistema de reforç o substitució estructural inclouen la resistència mecànica i estabilitat, la seguretat, la durabilitat, l'economia, la facilitat constructiva, la modulació i les possibilitats de mercat.

Amb la finalitat d'evitar la reproducció de les lesions i retornar les condicions de seguretat a l'edifici, es durà a terme la reteulada i la revisió dels possibles danys a la coberta. Els paràmetres tècnics per a l'elecció del sistema de coberta han inclòs la garantia de recollida d'aigües pluvials i una correcta impermeabilització.

Els acabats seran equivalents als actuals. S'hi posarà revestiment d'algeps a la cara interior de la coberta, mentre que les testeres, alers i careners es realitzaran amb morter de ciment.

En totes les cintres de fusta (que també es revisaran i consolidaran) es situa una lluminària tipus projector que serà substituïda per una altra de tipus LED, de menor consum. Es desmuntaran tots aquestos elements superflus, ancoratges, cables, etc., per realitzar els treballs de conservació i consolidació. Posteriorment, s'estudiarà la recol·locació de lluminàries i tomes de llum.

L’alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús Peris, ha manifestat que “la intervenció proposa una reparació estructural amb la finalitat de garantir l'estabilitat estructural i la seguretat enfront de possibles despreniments d'elements de la coberta. Les obres que es realitzaran hauran d'executar-se de manera que l'estat inicial i final en forma, disseny, imatge interior i funcionalitat siguen les mateixes que abans de la intervenció.”

Les obres es financen amb fons de la Diputació d’Alacant del Programa +PROP 2022 i ascendeixen a 79.891,41 euros.