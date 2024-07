El secretario general del Ayuntamiento, Bernat Osca, se jubila

El secretario general del Ayuntamiento de Xàbia, Bernat Osca Fuertes, se ha jubilado. El jueves recibió una cálida despedida por parte de toda la corporación en el último pleno en el que participó.

Al concluir la sesión ordinaria del mes de julio, la alcaldesa, Rosa Cardona, anunció a todos los presentes que era la última sesión en la que el máximo responsable jurídico del Consistorio intervenía.

Cardona le dio las gracias por su dedicación y trabajo en el Ayuntamiento, “estamos muy agradecidos por tu trabajo por el pueblo de Xàbia. Quiero agradecerle la implicación y desearle lo mejor en esta jubilación merecida”. También, el portavoz socialista, José Chulvi, tuvo palabras de agradecimiento para el secretario.

Osca ofreció un pequeño discurso y finalmente recibió un gran aplauso de los concejales de la corporación y del público que asistió a la sesión plenaria: “Desde que tome posesión, me he sentido como en casa, no sé que será, pero si tengo que decir que el carácter de los xabieros y xabieras, ese carácter amable, cordial, me ha hecho sentir como si fuera de aquí. He trabajado muy a gusto en las dos corporaciones en que he estado, tanto en la anterior como en la actual, y quiero dar las gracias, al alcalde anterior, José Chulvi, y la alcaldesa actual, Rosa Cardona. Tengo la oportunidad de comenzar una nueva etapa, haré cosas distintas, y siempre recordaré con mucho cariño y aprecio mi paso por el Ayuntamiento de Xàbia”.

Los concejales y los asistentes al pleno aplauden al secretario municipal / Levante-EMV

El viernes recibió el homenaje de sus compañeros del Ayuntamiento, en una comida sorpresa que se celebró en un conocido restaurante, y a la que también acudieron miembros del equipo de gobierno y de la oposición.

Valiosa labor

En ese acto, la alcaldesa, le hizo entrega de una placa en la que se podía leer “el Ayuntamiento de Xàbia se enorgullece en reconocerle su dedicación y compromiso, durante los años de servicio / que este reconocimiento sea un recordatorio constante de su valiosa labor y del impacto positivo que ha dejado en el municipio / felicidades en su merecida jubilación y gracias por toda su dedicación”.

Bernat Osca comenzó a trabajar en septiembre de 1981, y llegó al Ayuntamiento de Xàbia para asumir el cargo de secretario general, el 30 de septiembre de 2016. Puesto que ha desempañado hasta este mes de julio.