Es de Gata, tiene 18 años y afirma que "escribir es darle vida a los sueños"

"Escribir es darle vida a los sueños". Amanda Ceballos Nieto es una chica de Gata de Gorgos de 18 años que ha encontrado en la escritura y la poesía un camino de expresión. "A los adolescentes nos piden que hablemos, pero quizás queremos expresaros de otras formas, a través de la música, del rap, de la literatura... No todos podemos hablar y en los institutos eso no lo entienden". Amanda Ceballos ha publicado el poemario "Cuando dejé de respirar". Es poesía confesional. Afirma que los versos significan para ella la libertad. "Puedo ser yo misma. Me puedo expresar".

Amanda Ceballos forma parte del grupo de Dénia del programa JOOP (Jove Oportunitat) que gestiona el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Presentó su poemario ayer en la biblioteca pública del Carrer Sant Josep de Dénia. El concejal de Juventud, Valen Alcalà, destacó "la valentía" de esta joven que revela al mundo su poderosa voz poética. A la presentación asistieron también Vicente Ripoll, director general del Institut Valencià de la Joventut, la tutora acompañante de Ceballos en el programa JOOP, Iris Noguera, y el patrocinador de la publicación, Alejandro Sotos.

En primer término, el concejal de Juventud de Dénia / A. P. F.

"Descubrir a Amanda ha sido inspirador"

Iris Noguera leyó uno de los poemas de la joven escritora de Gata y afirmó que conocer a Amanda ha sido "inspirador".

Amanda Ceballos Nieto, nacida en Gata de Gorgos y con raíces en Dénia, “es un ejemplo vivo del éxito del programa JOOP y del impacto positivo que puede tener en los jóvenes”, destacó Alcalà. La autora ha trabajado en su poemario durante cuatro años y gracias al apoyo del programa y de un patrocinador ha logrado publicar su obra. Durante la presentación, el concejal de Juventud ha elogiado a la autora afirmando que “escribir un libro es una hazaña extraordinaria para cualquier persona y más aún cuando se trata de una joven”. “Amanda, tu dedicación y talento son un ejemplo para todos nosotros", ha concluido.

Según ha explicado el director general del IVAJ, el programa JOOP, gestionado por el organismo dentro del programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de la Comunitat Valenciana 2021-2027, está dirigido a jóvenes de 16 a 21 años que ni estudian ni trabajan. El programa se centra en una intervención actitudinal, ofreciendo a sus participantes diversas experiencias vitales y las herramientas necesarias para afrontar el futuro con confianza y nuevas perspectivas.

Durante su intervención, Ripoll ha subrayado que "el JOOP cambia vidas” y que después del 'jooper' (las personas jóvenes participantes), la figura del coach es lo segundo más importante del programa, ya que realmente acompañan y hacen que cambie la vida de las personas que participan. Este programa –ha asegurado- pone en el centro a los jóvenes y les escucha."

Una joven de "enorme talento"

En este sentido, Iris Noguera ha señalado que “el JOOP es un portal de descubrimiento inspirador para los jóvenes, demostrando que hay alternativas a los estudios convencionales”. Además, ha agradecido la colaboración y sincronización con el patrocinador del libro, Alejandro Sotos, quien ha puesto en valor “el enorme talento de Amanda”.

Por su parte, Amanda Ceballos ha agradecido las experiencias positivas del programa, así como las muestras de apoyo recibidas. Respecto al poemario, ha declarado: “lo que me inspiró para escribir fue darle vida a mis sueños y pensamientos, una manera de expresarlos a través del arte." Además, Amanda ha lanzado un mensaje a los jóvenes: "No siempre hay una única manera de expresar las cosas, hay más opciones."