Cierra tras más de 40 años la última carnicería de barrio de Xàbia: "Lo hemos intentado todo, pero no hay manera de sobrevivir"

La histórica carnicería Thiviers bajó este sábado la persiana para siempre. Estaba en un chaflán y daba vida al barrio por antonomasia de Xàbia. Thiviers es una barriada de fincas construidas en los años 70. Antes vivían familias trabajadoras que hacían las compras a pie de calle, en comercios de proximidad. Ahora aumentan los pisos de alquiler turístico e incluso se arrendan habitaciones. El sentido de comunidad se desdibuja. Y los negocios de siempre se ven abocados al cierre. También eran espacios de socialización. Ahora los comerciantes, hartos de no poder llegar a fin de mes o de hacer mil papeleos para rascar alguna subvención, cierran. "Hemos luchado y lo hemos intentado todo, pero no hay manera de sobrevivir", afirma, apesadumbrada, Laura Silveira, quien ha regentado durante los últimos 12 años la carnicería Thiviers.

"Cuando yo cogí la carnicería ya llevaba muchos años abierta. Ha funcionado durante más de 40 años", explica Laura. Ella es una carnicera y charcutera con muchísima experiencia. Vio la oportunidad de ofrecer carnicería artesanal y productos de calidad. "Aquí todo era fresco y, si hacía falta un empanado, un pincho o un figatell, lo elaborábamos en ese momento. Nadie se iba con las manos vacías. Invertimos en permisos y maquinaria para dar un buen producto. Pero no ha funcionado".

El cierre de la carnicería deja sin vida un chaflán del barrio de Thiviers / A. P. F.

Laura, quien ahora tiene 48 años, dice que le va a tocar buscarse la vida y empezar de cero. Avanza que seguramente encontrará trabajo en un supermercado. "Allí me encontraré con la gente que conozco de aquí y les serviré un producto con el que no estoy de acuerdo". Subraya que es muy diferente la carnicería artesanal de la industrial que se vende en bandejas y envueltaenon plástico. "En la dieta cada vez metemos más cosas artificiales. Lo que nosotros hacíamos aquí era natural. Te indigna que no se valore la calidad, que se pierda incluso la tradición del puchero familiar. Tras la pandemia todo ha cambiado mucho. Se ha perdido la costumbre de comprar en el comercio de barrio. La gente solo va a los supermercados".

Esta empresaria advierte de que los jóvenes ya tienen otros hábitos de compra y que las personas mayores, clientes habituales del comercio de barrio, "han enfermado todos tras la pandemia" y les cuesta también más salir de casa y volver a socializar. "La gente de nuestra edad (40 y 50 años) compra carne y embutido de calidad cuando tiene una fiesta y quiere quedar bien coN los amigos. Entonces buscan producto fresco y de calidad. Pero eso no nos da para sobrevivir".

"Encima te cobran por cerrar"

Laura explica que ha retrasado todo lo que ha podido el cierre de la carnicería. Pero el pasado sábado ya fue el último día. "Cuando sumas 3.000 euros de pérdidas y no puedes pagar el autónomo, no te queda más opción. Y encima por cerrar también te cobran. Imagínate la contradicción. No tienes un duro y tienes que pagar por cerrar tu negocio".

También lamenta la dificultad para lograr subvenciones. "Siempre te falta algo. Es prácticamente imposible y, si al pequeño comercio no nos ayudan, no podemos salir a flote", advierte.