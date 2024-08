Més espais públics per a jugar en Dénia: així seran els dos nous parcs i el berenador amb tirolines

La Junta de Govern de Dénia ha aprovat tres dels projectes per als més menuts en el disseny dels quals ha participat de manera directa el Consell de la Infància i l'Adolescència (CLIA) de Dénia: la renovació de dos parcs infantils, el del Centre de Salut i el del parc Chabàs (que serà una zona específica per a xiquetes i xiquets de menys de 3 anys); i el berenador i zona de tirolines del Bosc de Diana (projecte votat per la ciutadania a través dels Pressupostos Participatius).

El projecte de renovació dels dos parcs infantils eixirà en breu a licitació per un import de 170.299 euros. Per al del Centre de Salut s'hi preveu la renovació de tot el paviment de cautxú, que a més s'hi amplia per a fer créixer la zona de jocs. També serà nova la tanca que delimitat tot el perímetre del parc. Els nous elements de joc seran molt més grans i moderns i fomentaran el joc actiu. Entre eixos nous jocs, s'inclou un 'hexacolumpio', que incorpora engrunsadores per a diferents edats.

El disseny del parc del centre de salut / Levante-EMV

Per al parc Chabàs, la renovació del parc infantil preveu la conversió d'aquest espai en una zona de jocs específica per als més menuts, ja que fa uns mesos s'hi va inaugurar el parc de tobogans, en el mateix parc Chabás, adaptat a les necessitats de xiquets i xiquetes de major edat. Per a aquest parc s'han projectat jocs per a xiquetes i xiquets amb edats compreses entre els 0 i els 3 anys. Per això, entre les novetats, hi haurà una arenera perquè els més xicotets hi puguen jugar.

Ens els dos casos, s'han tingut en compte les propostes dels consellers i conselleres del CLIA i s'hi incorporen jocs inclusius.

El termini d'execució de la renovació dels parcs és de 3 mesos.

El berenador amb tirolines del Bosc de Diana / Levante-EMV

Al Bosc de Diana

Pel que fa al berenador i parc de tirolines del Bosc de Diana (projecte dels Pressupostos Participatius que tornarà a eixir a licitació en haver-se quedar deserta la primera), el pressupost ascendeix a 224.763 euros.

En aquest cas, el projecte inicial es millorarà més avant amb una petició del Consell de la Infància: una zona de jocs infantils adjacent al parc de tirolines. En la darrera edició dels Pressupostos Participatius s'hi va reservar una partida perquè les persones majors i els xiquets i xiquetes de Dénia pogueren triar els seus projectes. La proposta dels més menuts va ser aquesta (s'hi destinaran 50.000 euros); i per part de la gent gran es va aprovar la millora de voreres (en què s'hi invertiran uns altres 50.000 euros).

Tota la instal·lació del Bosc de Diana, parc de tirolines i zona de pícnic, s'organitzarà dins d'un cercle que permetrà deixar lliure una espècie d'amfiteatre per a la celebració d'activitats diverses.

El termini d'execució és de 4 mesos.