La Vall de Gallinera assumeix la veu d’Estellés

La Vall de Gallinera assumeix la consciència de no ser res si no s’és poble, un poble en marxa i orgullós de l’herència cultural d’homes i de dones, que a tot arreu del país, han treballat per millorar la vida de la resta. Persones com Vicent Andrés Estellés que han esculpit vers a vers des de la paraula viva i la dignitat d’aquesta terra un tarannà inesborrable a la seua societat. Per això, des de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera el passat mes de març es va aprovar una moció per declarar l’any 2024 com l’Any Estellés.

Aquesta setmana tot just abans d’arrancar les festes, que al llarg del mes d’agost aniran celebrant els diferents nuclis urbans de la Vall de Gallinera, s’ha fixat una lona de grans dimensions sobre la façana de l’Ajuntament per a recordar el centenari del naixement d’Estellés amb el poema “Assumiràs la veu d’un poble”. A més a més, durant tot l’any es realitzaran i es donarà suport a diferents activitats culturals que busquen difondre l’obra d’aquest autor, així com, la imatge oficial de l’Ajuntament anirà acompanyada del logotip “Cent d’Estellés, 1924-2024”.

El ric llegat literari d’Estellés ha sigut reconegut també per part de la societat valenciana que, des de fa anys, es tradueix en la celebració de la Nit Estellés o el Sopar Estellés en molts dels nostres pobles i les nostres comarques on la gent s’ajunta a recitar i escoltar la seua poesia. És important destacar, a més, el treball que fan les entitats cíviques i culturals que no han deixat que l’obra d’Estellés caiguera en l’oblit durant tots aquests anys.

També des d’altres disciplines artístiques i culturals s’ha volgut reconéixer la producció literària del “poeta del poble”. Els seus versos s’han convertit ara en peces combatives i universals que molts artistes referents per la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre patrimoni com a poble, artistes com Ovidi Montllor, Maria Arnal, Xavi Sarrià, Tesa, Pau Alabajos, Maria del Mar Bonet o Borja Penalba, entre altres, han homenatjat posant-li melodia.

Patrimoni sociocultural

Recordar i commemorar els nostres il·lustres escriptors i escriptores no és sols un acte de justícia històrica i cultural, sinó que també és una manera efectiva de dinamitzar les indústries culturals, fomentar la lectura i la literatura en valencià i conservar el nostre patrimoni sociocultural.

L’obra de Vicent Andrés Estellés no se’n mereix menys, i per això cal que totes les administracions valencianes destinen recursos i mitjans per a celebrar aquesta efemèride. Com insta l’acord Plenari de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera es continua convidant a les institucions valencianes a no defugir de les seues obligacions i treballar per assumir també la veu d’Estellés i del poble valencià en conjunt.