Compromís pide que se exima a los vecinos de Teulada Moraira de pagar el agua mientras no sea potable

Compromís, en la oposición en Teulada Moraira, ha tomado la iniciativa y ha forzado la convocatoria de un pleno extraordinario para que el ayuntamiento adopte medidas urgente para ayudar a los vecinos en plena crisis hídrica (la mayor parte del municipio, incluido el casco urbano de Teulada, está sin agua potable desde el viernes). Los valencianistas reprochan al gobierno local, del PP, su "silencio" en los primeros días que el pueblo ha estado sin suministro potable. "El gobierno local, encabezado por el alcalde Raúl Llobell, no ha actuado con previsión y, ahora que se ha declarado que el agua en ciertas zonas del municipio no es potable, no ha proporcionado información suficiente sobre las causas, los riesgos y la duración" de la crisis hídrica.

Compromís lamenta que 72 horas después de declararse que el agua no era potable "no tenemos ni una sola medida sobre la mesa".

El pleno que ha forzado la oposición define puntos muy claros. El primero es que el alcalde dé explicaciones y avance las medidas que el consorcio de aguas Teulada-Benitatxell y la empresa Hidraqua van a adaptar. No obstante, los valencianistas ya plantean algunas posibles medidas. Piden que se suspenda la facturación del servicio de agua potable a los vecinos mientras no les llegue a los grifos agua apta para el consumo. También reclaman que se facilite el acceso a los vecinos a "fuentes" de agua potable. Proponen que se distribuya agua embotellada y se instalen puntos de suministro temporal.

Vecinos que esta mañana cargaban garrafas en los supermercados también han pedido que se instalen depósitos de agua potable en las calles.

"La salud y bienestar de los vecinos"

Compromís también reclama que se den explicaciones detalladas de la gestión que han efectuado Hidraqua y el consorcio de aguas de Teulada-Benitatxell. Piden que se convoque una junta extraordinaria para abordar una crisis que, recuerdan, "afecta directamente a la salud y bienestar de nuestros ciudadanos"