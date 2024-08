Torna el Festacarrer a Ondara: la Fúmiga, els Dimonis de Massalfassar i Sopar Estellés amb Andreu Valor

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Àngels Grilmalt, ha presentat les activitats i actes del Festacarrer Ondara 2024 que tindrà lloc del 12 al 22 de setembre 2024. En la presentació ha participat la Regidoria de Cultura, Àngels Grimalt, acompanyada pels tècnics de Cultura i Joventut de l’Ajuntament d’Ondara, Ximi Vives i Pedro Gil, i pels representats de les Muixerangues de la Marina Alta (Vicent Pastor i Raquel Jurado) i Segària (Mª Luisa Porta i Anaïs Macarrein).

Enguany, des de la Regidoria de Cultura l’Ajuntament d’Ondara s’aposta per recuperar el format del Festacarrer, «per potenciar i promocionar la cultura tradicional valenciana i donar-li un toc de modernitat i d’adaptació als nous temps, introduint novetats però mantenint les nostres tradicions i les nostres arrels», ha destacat Àngels Grimalt. El Festacarrer Ondara 2024 comptarà amb un ampli ventall de propostes per a tots els públics del dijous 12 al diumenge 22 de setembre per posar en valor la cultura, música, llengua i tradicions valencianes, amb concerts de música en valencià i de música tradicional; danses, muixerangues, correfocs, jocs tradicionals, pilota valenciana, poesia i commemoració de l’any Estellés. Cal destacar també la col·laboració dels Festers del Crist i de la Soledat 2025 que portaran les barres dels actes del Festacarrer.

Concert de la Fúmiga, Cactus i VadeRock

El plat fort del programa d’Arrels arribarà el dissabte 21 de setembre amb el concert de La Fúmiga, Cactus i VadeRock Bingo Musical en valencià, a la Plaça de Bous d’Ondara, des de les 20:30 hores (dirigit a públic de totes les edats). S’ha posat un preu simbòlic de 3 euros per l’adquisició de les entrades, pel control d’aforament i despeses de gestió. Les entrades es poden adquirir en la web www.agendaondara.es , i pròximament també a la Casa de Cultura. La Fúmiga (grup creat a Alzira en 2012) és un dels grups valencians que més acollida ha tingut entre el públic intergeneracional gràcies a la seua formació ben arrelada al fenomen bandístic valencià i a unes lletres i melodies que fan brollar l’optimisme i l’entusiasme del públic. Cactus és un grup de música en valencià conegut per la seua fusió d'estils, que barreja reggaeton, pop i trap. I els ondarencs Va de Rock oferiran un format de Bingo Musical en valencià que va agradar molt en les festes de Sant Jaume.

Aplec de Muixerangues

Abans del concert tindrà lloc un altre dels esdeveniments destacats d’aquest Festacarrer, com és l’aplec de Muixerangues, que es realitzarà des de les 18:30 hores del dissabte 21 de setembre als voltants del Prado, amb la participació de les dues Muixerangues de la comarca, com són la Muixeranga de Segària i la de la Marina Alta, que estaran acompanyades per els Falcons de Vilafranca i per la Muixeranga de Xàtiva.

Els Dimonis de Massalfassar

Quant a les principals novetats de la programació relacionades amb la música tradicional d’aquest Festacarrer 2024, cal esmentar la Diana participativa del diumenge 22 de setembre des de les 9 hores amb d’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals i altres colles del País Valencià pels carrers del poble (s’ha convidat a participar a totes les coles del territori valencià). Altres novetats seran el Correfoc a càrrec de la Colla de Dimonis de Massalfassar per la nit (23:30 hores) del divendres 20 de setembre des del Prado (acompanyats per d’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals); A Toc de Vermut amb la colla de dolçaines i les balladores i balladors d’Ondara (dissabte a les 13 hores i diumenge a les 12 hores al Prado); o el Sopar Estellés amb l’actuació d’Andreu Valor «A mamar tots els versos» i el recital de poemes d’Estellés del divendres 13 de setembre a les 21 hores; acte que junt al recital Fam de Versos (amb adaptació de poemes d’Estellés) a càrrec de Llunació (divendres 20 de setembre al Prado després del sopar de cabasset), estan emmarcats en la commemoració, enguany 2024, de l’any Estellés, tal com ha destacat Àngels Grimalt.

Quant a la resta de la programació del Festacarrer 2024, cal indicar que començarà el dijous 12 de setembre amb la presentació a les 20 hores a la Casa de Cultura del programa del Festacarrer i les noves adquisicions de llibres de Vicent Andrés Estellés a la Biblioteca (a càrrec de la Regidora de Cultura Àngels Grimalt i el Regidor de Normalització Lingüística Jordi Dominguis), amenitzat per Marta Fornali. El divendres 20 de setembre a les 20 hores també hi haurà la Dansà de la Marina des de l’Ajuntament fins la Prado (abans del sopar de cabasset). El dissabte 21 pel matí hi haurà cercavila amb d’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals; jocs tradicionals al Prado des de les 11 hores, i partides de raspall al carrer Palmera a càrrec de l’Escola de Pilota d’Ondara (16:30 hores). Ja el diumenge 22, després de la Diana Participativa i l’esmorzar popular al Prado, es faran des de les 11 hores tallers d’arranjament de canyes i tensat de Tabals al Prado i a la terrassa de la Plaça de Bous. Tancarà el programa del Festacarrer 2024 el concert de Dolç Tab Jazz a les 19:30 hores del diumenges 22 de setembre a l’Auditori Municipal.