"Jo, ¡qué noche!": 20 denuncias por botellón y otras tantas de tráfico en una noche de agosto en Dénia

Una noche de sábado del mes de agosto no es, desde luego, una noche cualquiera. Dénia bulle. La noche es tan frenética como aquella que retrató Scorsese en su película de 1985 "Jo, ¡qué noche!". Volver a casa es una odisea. La noche está llena de tropiezos.

La Policía Local de Dénia desplegó el pasado sábado un dispositvo especial para controlar el botellón, el consumo de drogas y la conducción peligrosa. Los agentes montaron controles en carreteras de las zonas de ocio nocturno. Pusieron 20 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, es decir, por botellón. Además, decomisaron 50 botellas de alcohol.

Las botellas de alcohol decomisadas / Policía Local de Dénia

Los agentes pararon a 52 vehículos. Pusieron dos denuncias por alcoholemia positiva, instruyeron dos atestados por delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, otro atestado fue por la negativa de un conductor aparentemente ebrio a someterse a la prueba de alcohol, levantaron un acta por decomiso de hachís, otra por decomiso de marihuana y una tercera por cocaína. En total, los agentes pillaron a 9 conductores ebrios o que llevaban drogas.

El control realizado en el Camí del Llavador / Policía Local de Dénia

Otras multas y dos coches inmovilizados

Las otras multas de tráfico fueron a dos conductores que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, a dos usuarios de vehículos de mobilidad personal que no llevaban el casco, a un conductor cuyo coche no había pasado la ITV, a otro que circulaba sin seguro y a un usuario de patinete por ir en dirección contraria.

Los agentes inmovilizaron dos vehículos que la grúa llevó al depósito municipal.