Prioridad en Benitatxell: facilitar el agua potable a los vecinos más mayores

"La prioridad es facilitar el acceso al agua potable a las personas mayores". El alcalde del Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel García, de Més Benitatxell, ha confirmado esta mañana que no están ni mucho menos de brazos cruzados ante la crisis hídrica y que, desde el viernes, cuando Salud Pública les comunicó que su suministro, al igual que el de Teulada una semana antes, ya no era apto para el consumo, están estudiando "medidas excepcionales" para hacer frente a esta situación. No ha querido avanzar qué "medidas excepcionales" van a poner en marcha. Esta mañana el alcalde y los concejales del equipo de gobierno están reunidos con los técnicos y responsables de contratación. Las medidas deben tener, claro está, encaje en la normativa de contratos públicos. La emergencia del agua también choca con la burocracia. El alcalde de Teulada, Raúl Llobell, del PP, ya insistió la pasada semana en que la competencia del suministro es del Consorcio de Aguas de Teulada-Benitatxell y de la empresa concesionaria Hidraqua. El pleno de Teulada aprobó, de hecho, instar al consorcio a que convoque una junta extraordinaria para debatir la posible bonificación de la factura del agua a los abonados que no tienen agua potable, ahora todos los de los dos municipios.

El alcalde de Benitatxell ha puesto el foco en lo más urgente es que las personas mayores, aquellas a las que les cuesta más desplazarse a los supermercados a comprar garrafas, tengan agua potable.

En el núcleo urbano de este municipio hay un supermercado de proximidad (Coaliment). Su responsable, David, ha explicado esta mañana que han incrementado las garrafas de agua potable. Saben que están en el corazón del casco urbano y que allí vive mucha gente mayor. Los supermercados de las grandes cadenas están en el extrarradio. Hace falta coger el coche.

El ejemplo de Palma de Gandia

Miguel Ángel García sí ha avanzado que esta mañana ha mantenido una conversación telefónica con la alcaldesa de Palma de Gandia (la Safor), Paula Femenía. El ejemplo de este pueblo, que ha estado diez meses sin agua potable (la ha recuperado esta pasada semana), puede ser de gran ayuda. Allí el ayuntamiento aprovechó el remanente de tesorería para comprar garrafas y repartirlas entre los vecinos dos días a la semana.

Mientras llegan las "medidas excepcionales", al alcalde sí que ha insistido en que urge que el Consorcio de Aguas de la Marina Alta (depende de la Diputación de Alicante) lleve a cabo la construcción de la nueva tubería que una Xàbia con el Poble Nou de Benitatxell y Teulada. Esa conducción permitirá aumentar el trasvase de agua de la desaladora xabienca. El pasado viernes los alcaldes de Benitatxell y Teulada se reunieron con la munícipe de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, y responsables de Amjasa, la empresa municipal de suministro de agua en Xàbia. La alcaldesa se comprometió a solicitar una reunión urgente con el presidente de la Diputación, Toni Pérez, para trasladarle que esa obra es de la máxima emergencia. Xàbia está vendiendo 1.500 metros cúbicos al día de agua desalada al consorcio de Teulada-Benitatxell. Pero ese aporte se ha quedado corto y no ha permitido que estos dos pueblos, cuyos pozos se han salinizado, salvaran la crisis hídrica.

Miguel Ángel García ha adelantado que en esa reunión se alcanzó un principio de acuerdo para que el consorcio compre agua desalada a Xàbia durante todo el año. Así se evita sobreexplotar el acuífero que ahora sufre intrusión marina del que beben Teulada y Benitatxell. Esa solución, unida a la de la nueva tubería que incrementará el agua que se puede trasvasar desde la desaladora, se suma también a la obra que debe iniciar cuanto antes el consorcio de ampliar su planta desalobradora y poner en marcha el pozo de Canor. Son alternativas para salvar el desastre de otro verano sin agua potable.

El alcalde de Benitatxell ha insistido, como ya hizo el de Teulada la pasada semana, en que lo que no va a haber son restricciones de agua. El líquido va a seguir manando de los grifos. Eso sí, es salobre. Estos pueblos no tienen problemas de cantidad de agua, pero sí de calidad. El sodio y los cloruros, indicadores asociados a la salinidad, se han disparado.

Agua de garrafas para cocinar y dar de beber a los animales

Mientras, los vecinos cargan garrafas y botellas de agua en los supermercados. El agua embotellada la utilizan, además de para beber, para cocinar y para saciar la sed de sus animales. Lo de comprar agua embotellada no es una novedad. Lo llevan haciendo desde hace años. El agua de los grifos era potable, pero la mayor parte de los vecinos no la bebía, aunque sí la utilizaba para cocinar y lavar frutas y verduras. Ahora el suministro sirve para fregar, la higiene personal y lavarse los dientes. Eso sí, algún vecino confesaba que tras ducharse la piel se le quedaba levemente salada y que, después de cepillarse los dientes, se enjuagaba con un vaso de agua embotellada para quitarse el sabor a sal.

En los bares y restaurantes de Teulada y Benitatxell, también han cambiado a la fuerza la rutina. Utilizan depósitos rellenados con agua de garrafas para hacer los cafés. También usan agua embotellada para cocinar. Es un engorro en plena campaña turística, cuando trabajan a destajo.

Suscríbete para seguir leyendo