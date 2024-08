Descobrir els teatres, cinemes i casinos i l'alqueria andalusina de Benimarmut de Pedreguer

La Fundació Família Costa i Costa es complau a anunciar la celebració de les I Jornades d'Estudis Locals de Pedreguer, que tindran lloc el proper dissabte 31 d’agost de 2024. Aquest esdeveniment acadèmic està dedicat a la promoció i difusió del patrimoni cultural i històric de Pedreguer, i oferirà un programa variat i enriquidor que comptarà amb activitats tant al matí com a la vesprada.

Programa de les I Jornades d'Estudis Locals de Pedreguer

Al matí:

10:00 h: Inici de la jornada amb una visita guiada titulada "Espais Escènics, Espais de Cultura: teatres, cinemes i casinos a Pedreguer en la primera meitat del segle XX". Aquesta visita, conduïda per Noèlia Llidó i Josep Marqués, permetrà als assistents descobrir els espais escènics més emblemàtics de Pedreguer durant el segle passat. A través d'una immersió detallada en aquests llocs històrics, els participants podran conèixer la història i l'impacte cultural que aquests espais han tingut en el poble.

Per assistir a l’excursió cal enviar un correu a fundaciofamiliacostaicosta@gmail.com , les places són limitades.

Una de les fitxes del treball d'investigació de Nelly Carrió Simó / Levante-EMV

A la vesprada:

19:00 h: Començarem amb la presentació del II Premi Josep Maria Costa al millor treball acadèmic. Aquest any, el guardó ha estat atorgat a Nelly Carrió Simó pel seu destacat treball "Les casetes dels Poets". Aquesta presentació serà una oportunitat per reconèixer l'excel·lència acadèmica i la investigació local, destacant la importància de preservar i promoure el patrimoni cultural de Pedreguer.

"Escrits (I)", el llibre pòstum de Josep Maria Costa / Levante-EMV



19:20 h: A continuació, es durà a terme la presentació del primer llibre pòstum de Josep Maria Costa, titulat "Escrits (I)". Els editors Ramon Carrió i Josep Marqués ens parlaran sobre aquesta obra fonamental, que constitueix el primer volum de la col·lecció Festina Lente. Aquest llibre recull articles breus i una entrevista de Josep Maria Costa, alguns d'ells ja publicats anteriorment i d'altres completament inèdits, oferint una visió completa del pensament i la trajectòria de l'autor.

Tots els assistents a l’acte rebran un exemplar gratuït.

19:40 h: La jornada culminarà amb una conferència titulada "L’alqueria de Benimarmut (Pedreguer). Arqueologia i Documentació", que serà el punt àlgid de l'esdeveniment. Aquesta conferència inclourà dues ponències que aprofundeixen en la rica història i arqueologia de l’alqueria andalusina:



Torres d’alqueria, torres de rafal, torres de senyoria, presentada per l'arqueòleg Josep A. Gisbert, que ens oferirà una perspectiva detallada sobre les estructures defensives rurals del País Valencià, destacant la seva evolució i importància històrica.

Benimarmut sota la senyoria d’Hug de Cardona, a càrrec de Frederic Aparisi, professor de la Universitat de València, que ens aportarà una visió històrica sobre la influència de la senyoria d’Hug de Cardona en l’alqueria de Benimarmut.

L'alqueria andalusina de Benimarmut / Levante-EMV

L’alqueria de Benimarmut

Aquest jaciment correspon a un dels assentaments andalusins del hisn, o terme castral, d’Ocaive. A la part central de la Marina Alta, en el petit terme castral del hisn d'Ocaive, el Llibre del Repartiment ens indica els noms de les cinc alqueries i un únic rafal que comprenia el terme d’Ocaive: Benimazmuth, Cannellis, Carracha, Gorgo, Pedreger i el Rahal Abenaxochi.

A només dos quilòmetres al nord-est del castell, en una zona plana i d'ús agrícola, es troba la Torre de Benimarmut, una robusta construcció de planta rectangular bastida amb tàpies de morter de calç i còdols, que va ser reutilitzada com a caseta agrícola. Les modernes modificacions escapçaren la torre, i l'alçada màxima conservada actualment és de 6 metres, havent-se tombat el mur del costat sud.

Aquesta torre es considera una construcció d'època tardo-andalusí, amb una funció defensiva i de control, vinculada a l'alqueria Benimazmuth. Una alqueria islàmica i cristiana en el pla, amb una torre defensiva i una àrea de necròpolis, que perduraria fins al segle XVI.

Els documents històrics que es conserven referents a l’alqueria proporcionen una visió detallada del funcionament i les dinàmiques socials, econòmiques i polítiques de Benimarmut durant els segles XIV i XV. Aquest conjunt documental és essencial per als estudis històrics i arqueològics, ja que permet reconstruir amb major precisió la història de Benimarmut i el seu entorn, proporcionant un context que enriqueix la nostra comprensió del passat feudal de la Marina Alta.

Activitat organitzada per la Fundació Família Costa i Costa / Levante-EMV

Objectius de les Jornades

Aquestes jornades tenen com a objectiu principal fomentar el coneixement i la valoració del patrimoni històric i cultural de Pedreguer, així com incentivar la investigació i l'estudi en aquest àmbit. La Fundació Família Costa i Costa, fundada per Josep Maria Costa, es compromet a preservar i difondre el llegat cultural de la nostre poble. Aquest esdeveniment representa un dels objectius fundacionals de la Fundació, que és promoure i donar suport a iniciatives culturals i acadèmiques que enriqueixen el coneixement local.