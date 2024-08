Un paciente del hospital de Dénia con un carcinoma, obligado a acudir a un dermatólogo privado a que le opere el cáncer

Otro testimonio que confirma que la atención oncológica en el hospital de Dénia no funciona, circunstancia que viene denunciando el colectivo Amunt contra el cáncer desde hace meses. Miguel F. Bolufer ha querido hacer público su experiencia en el hospital de Dénia. Ha relatado que, finalmente, tuvo que acudir a un dermatólogo privado a que le extirparse el carcinoma que le habían detectado con una biopsia en el hospital público y que no le operaban porque no hay dermatólogos.

Este paciente ha revelado que el 25 de abril acudió a su médico de familia dado que tenía una lesión en el labio inferior. Le remitió al dermatólogo, que lo vio el 6 de mayo. Le realizó una dermatoscopia. El 28 de mayo tenía una nueva cita para conocer el resultado de esa prueba. En ese momento le realizaron también una biopsia.

El 2 de julio le confirman el diagnóstico. Va a la consulta del dermatólogo y le dice que la biopsia ha revelado que la lesión es un carcinoma escamoso bien diferenciado. "Me tienen que operar. Me dice que me llamarían para realizarle la intervención sobre el 28 ó 29 de julio", precisa este paciente.

Pero no le citan. Llega el 1 de agosto y Miguel F. Bolufer acude al hospital y pregunta por la intervención. La respuesta es desesperante. "Me dicen que no hay dermatólogos y que no saben cuándo podrían llamarme. Me recomiendan que vaya al SAIP (Servicio de Atención al Paciente) a informarme y a presentar una reclamación". Allí este paciente se lleva otra sorpresa. Le citan para el 9 de septiembre. "Inaudito e increíble", afirma.

Miguel advierte que ha sentido "indefensión". Señala que su operación era urgente y que, sin embargo, se ha demorado sin sentido. Al final, decidió acudir a un dermatólogo privado a que le operaran el cáncer.

"¿Qué pasa con quien no puede pagar una operación como ésta?"

Y lanza una pregunta: "¿Qué pasa con los pacientes que no pueden costearse una intervención de este tipo en una clínica privada y, encima, no pueden ir a quejarse para que les den una solución?"

Amunt contra el cáncer ha insistido en pedir una reunión con el nuevo gerente del departamentod e salud de Dénia. Este colectivo reclama "una alerta precoz y una respuesta rápida". "Denunciamos públicamente que es imposible que el circuito rápido oncológico esté funcionando. Podemos entender que, si hay voluntad, se necesita un tiempo para implementarlo, pero no pueden engañarnos. No somos ni tontas ni ingenuas", advierte esta asociación.