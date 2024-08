La Xàbia del Xavier y "xabiero" Mariscal: "Aquí perdí la virginidad, y fue muy bonito"

De rondón y como quien no quiere la cosa, Xavier Mariscal lanza el gran tema, el tema primordial, la pérdida de la virginidad. "Aquí, en Xàbia, me desvirgué, y fue muy bonito, pero no voy a contar más". Y quizá se refiera solo al sexo y al cuerpo, pero el cuerpo es también paisaje y en estas impresiones de paisajes vividos, imaginados y soñados, los paisajes felices de la Xàbia que el artista valenciano descubrió a los 15 años "de la mano de mi mejor amigo, Carlos Pastor", se vislumbra una pizca de añoranza. Quizá esa sensación solo esté en los ojos del espectador. Lo que sí es seguro es que Xavier es un poco (o un mucho) "xabiero" (xabienc), porque llegar a un pueblo con 15 años significa fijar para siempre la adolescencia en un paisaje. "Con este pueblo tengo una relación sentimental muy potente", confiesa.

Contemplar estas obras es henchir las velas de felicidad. Son "impresiones", explica Mariscal. Y se exponen en el club náutico de Xàbia, que celebra ahora su 50 Semana de la Vela. Estas veinticuatro obras, que pertenecen a la Fundación Goerlich, recrean un pueblo y una comarca (también hay dibujos de Gata, como el de la maravillosa Casa Azul, de Jesús Pobre o de les Rotes de Dénia) que quizá ya no existen, pero que el artista refleja con una fidelidad (fidelidad a su imaginación) que hace que el espectador identifique estos lugares al primer vistazo.

La Xàbia de Xavier Mariscal (imágenes) / A. P. F.

Las perspectivas son subjetivas y, ciertamente, imposibles. La del cartel, con la Cala Blanca (solitaria Cala Blanca) en primer plano y al fondo el Montgó, está forzada, pero ahí también reside la gracia, el placer del juego. ¿Por qué no meter en el mismo tiro de cámara la bella cala y la montaña de silueta elefantina?

La perspectiva bellísima e "imposible" de Xàbia desde la Cala Blanca / Levante-EMV

"El Montgó siempre será poderoso"

El diseñador habla de la fuerza del Montgó, la montaña que se atisba al poco de salir de València. "Seguirán construyendo millones de casas en su falda, pero el Montgó será siempre poderoso. Y tendrá esa nube que anuncia una lluvia que igual llegará algún día", afirma Mariscal, que también bromea (pocas bromas con la política) con el viaje: "Yo pensaba que estos de VOX le cambiarían el nombre a Cullera y le pondrían Cuchara".

"Una nuez con un pañuelo"

Mariscal también habla del mar y del optimista Optimist, esa modalidad de vela ligera ligerísima que permite a los niños aprender a navegar. Dice que le emociona ver esas barquitas, "una nuez" arbolada "con un pañuelo", en "la inmensidad del mar".