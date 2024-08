Nacen otras 92 crías de tortuga en una playa de Dènia

En pleno mes de agosto, durante uno de los fines de semana más concurridos en las playas... el milagro de la vida. Anoche eclosionaron los huevos de tres nidos de tortuga en una playa de Dènia. En total nacieron 92 pequeñas crías de de tortuga. Una explosión de vida en la playa Punta Raset, prácticamente junto al puerto y la marina del municipio.

Alrededor de las 2 h, se recibió aviso en el Servicio Ambiental Marino del ayuntamiento. Era Jesús Tomás, biólogo de la Universitat de València. El servicio del 112 acababa de recibir una llamada alertando de la eclosión de huevos de tortuga en la playa.

Hasta allí se desplazaron rápidamente agentes de la Policía Local de Dènia, expertos de la UV y un grupo de voluntarios para comenzar los trabajos de búsqueda, identificación y guiado de las pequeñas crías.

Los agentes localizaron dos ejempalres cerca de uno de los nidos. Tal como explican, la eclosión debió producirse dos horas antes de la llamada por lo que la mayoría de las crías consiguieron llegar al mar antes de la llegada del dispositivo.

Pese a todo, sí se localizó otra cría desorientada cerca de un chiringuito.

Después de seguir rastros en un radio de algo más de 100 metros, se procedió a abrir el nido, que estaba junto en plena duna, a 52 metros de distancia de la orilla. Los expertos localizaron 94 cáscaras eclosionadas, 6 huevos sin desarrollo, 9 con desarrollo, 2 tortugas muertas y 13 crías fallecidas durante el proceso de rotura del huevo.

En total el nido tenía 124 huevos, de los cuales han tenido éxito 92.

De las 92 tortugas, las 3 localizadas aún en la playa se han llevado al Oceanogràfic y 89 han llegado al mar por si mismas.

Este nido seguramente pertenecerá a una tortuga que fue vista por un grupo de jóvenes el 27 de junio y del que se recibió aviso la noche siguiente al avistamiento, por lo que al no quedar rastro y que la información no precisaba una zona concreta, no se pudo localizar el nido con antelación.