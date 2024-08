Día de récord en la biblioteca de Dénia: recibe a 778 lectores

Abundan las noticias de masificación turística y hay otra, otra que tiene naturaleza de hito, que no debe pasar inadvertida. En el tórrido agosto, en el mes por antonomasia de las vacaciones, en el momento en el que parece que los turistas no quieren tregua y se lanzan al turismo de aventura y de fiesta, también hay quien aprovecha para leer. Y no son pocos.

La biblioteca de Dénia, magnífico edificio de la calle Sant Josep, ha dado la categoría de «día histórico» a este pasado lunes. La biblioteca ha logrado un récord. Ese día la visitaron nada menos que 778 lectores. Además, muchos se fueron a casa con libros. La biblioteca prestó 401 obras que seguro que esos apasionados de la lectura devorarán.

En las vacaciones no todo está escrito. Hay vuelta de página. Hay un turismo entregado a la lectura.

Biblioplayas

Estas cifras hay que destacarlas. Dénia también ha apostado por llevar las biblioplayas a la Marineta Cassiana y a les Albaranes. El verano es ideal para leer. En las vacaciones no todo está escrito. Hay vuelta de página. Hay un turismo entregado a la lectura. En plena canícula, refresca mucho zambullirse en un libro.