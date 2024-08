Ondara es prepara per a un altre gran esdeveniment: arriba el Sonafilm

Aquest dilluns ja s’iniciaren a la plaça de bous les tasques de muntatge del gran escenari del sisé Sonafilm a Ondara d’aquest dissabte 24 d’agost: sense dubte el punt àlgid del festival de música per a cine que des del 2 d’agost ha recorregut els municipis de Teulada, Dénia, Calp i Beniarbeig amb una programació destinada a apropar al gran públic la riquesa i patrimoni cultural de les bandes sonores.Respecte a la imminent cita, cal destacar que la música i figura de John Williams, el més guardonat compositor de Hollywood i autor de les inoblidables bandes sonores de “La Guerra de las Galaxias” o “Indiana Jones” o “Superman”, protagonitzarà el 24 d'agost a les 23:00 hores al popular recinte ondarenc el concert de clausura de la sisena edició del Sonafilm, el Festival de Música de Cine Marina Alta.

Amb el títol d'Homenatge a John Williams, l'espectacle està organitzat per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Ondara i recorrerà les més destacades creacions de l'artista. La música serà interpretada per la Universal Symphony Orchestra, junt amb els cors de la Universitat Politècnica de València i el Cor Infantil CODA, sota la direcció del mestre José Martínez Colomina. En total, pujaran a l'escenari més de 150 músics, en el que serà el concert amb la formació més gran de la història de Sonafilm.

El festiva viurà el dissabte el seu punt àlgid / Levante-EMV

La Universal Symphony Orchestra és l'orquestra resident de Sonafilm i està especialitzada en bandes sonores de cine i videojocs. De projecció internacional, l'agrupació compta amb una dilatada trajectòria professional en espectacles a gran escala. El director titular de l'orquestra és José Martínez Colomina, la carrera del qual inclou diversos premis i reconeixements tant nacionals com internacionals. Quant al programa del concert de Sonafilm del dissabte 24 d’agost a la Plaça de Bous d’Ondara, inclourà en la primera part la Suite de “Parqué Jurásico”, Suite de “Tiburón”, Suite de “E.T. El Extraterrestre”, “Throne Room End Title” de “La Guerra de las Galaxias”, i en la segona part “Somewhere in my memory” de “Solo en Casa”, “Raiders March” de “Indiana Jones”, “A prayer for peace” de “Munich”, “Viktor´s Tale” de “La Terminal”, “Hymn to the fallen” de “Salvar al Soldado Ryan” i “Superman March” de “Superman”.

Un espectacle de gran magnitud per al qual ja s’han exhaurit les entrades de l’accés arena, és a dir, la part de davant de l’escenari la qual que ja té completat l’aforament. No debades, des de l’organització del festival s’ha informat que encara hi ha localitats disponibles a les grades per a tots aquells amants de la música que no vulguen perdre’s aquest espectacle històric dins del gènere de música fílmica. Si més no, a més de l’enllaç per a la compra d’entrades a www.sonafilm.es, també se’n podran adquirir a taquilla el mateix dissabte abans del concert.

Descomptes

En aquest sentit, per tal de facilitar l’assistència al Sonafilm 2024, l’Ajuntament d’Ondara, en Junta de Govern Local, va aprovar fa unes setmanes bonificar amb una reducció de preu de 3 euros la compra de l’entrada per al concert de cloenda del Sonafilm, a totes les persones que pertanguen a una associació local (associació que estiga degudament inscrita en el registre municipal d'Associacions de l’Ajuntament d’Ondara).

El descompte de 3 euros serà efectiu en la compra de les entrades de grada (el preu de les quals és de 20 euros), per a l’esmentat concert de cloenda del Festival Sonafilm 2024 d’aquest dissabte a la plaça de bous. Amb aquesta reducció, les persones associades podran adquirir les entrades de grada al preu de 17 euros. Aquestes entrades amb descompte s’hauran de comprar físicament en la Casa de Cultura d’Ondara (no online). La forma d’aconseguir les entrades amb preus reduïts serà a través dels presidents/tes i/o representants legals de les associacions locals. Serà aquest representant el que encomane el nº de entrades directament a preu reduït en la Casa de Cultura d’Ondara, per a totes les persones interessades de la seua associació. Des de les associacions podran informa-se i resoldre els seus dubtes contactant directament amb el Regidor d’Associacionisme i Participació Ciutadana, Miguel Gomis.