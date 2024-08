Escoles a punt: 3.653 xiquetes i xiquets inicien el curs a Dénia

El pròxim 9 de setembre, l'alumnat d'Infantil i Primària tornarà a les aules; a Dénia, un total de 3.653 xiquetes i xiquets.

Com cada any, durant les vacances escolars de l'estiu, la brigada d'obres de la Regidoria d'Educació ha dut a terme les diferents actuacions de reforma i manteniment demandades pels col·legis, perquè a l'inici de curs els centres estiguen a punt.

En el CEIP Llebeig s'ha obrat per a unir dos despatxos i crear-hi una sala de mestres d'Infantil, s'hi ha renovat el pis de la biblioteca i aula d'informàtica i s'han pintat les aules i els corredors d'una ala de Primària.

Una de les aules del Montgó / Levante-EMV

A més, dins del projecte Pla Energètic Escolar 50/50, per a fomentar l'estalvi energètic i la implementació de mesures de sostenibilitat en el context escolar, s'ha fet el canvi a LED de les luminàries de les aules (reinversió del 100% dels 1.757 € d'estalvi energètic aconseguit pel centre el curs passat).

Les actuacions al Cervantes han consistit en la pintura de les aules i els corredors de l'ala d'Infantil. I també s'hi han canviat les luminàries a LED (Projecte 50/50: encara que l'estalvi del centre ha sigut de 548 €, s'han substituït les llums en totes les aules d'Infantil).

Treballs de millora de la comunicació entre la cuina i el menjador en el Pou de la Muntanya / Levante-EMV

En el col·legi Montgó s'han reformat els lavabos exteriors, pertanyents al gimnàs, i s'hi han pintat les aules del primer pis.

La pintura de les aules també ha centrat els treballs en el Vessanes, on queda pendent la instal·lació d'un rètol exterior amb el nom del centre: l'actuació demanada per la comunitat escolar per a realitzar amb l'estalvi energètic aconseguit (2.200 €).

En el col·legi Pou de la Muntanya s'han executat obres per a millorar la comunicació entre la cuina i el menjador escolar i treballs de sanejament del rebost. I al pati, s'han retirat escocells alçats per les arrels dels arbres.

Treballs rutinaris

A banda d'aquestes actuacions, en tots els col·legis s'han dut a terme els treballs típics de posada a punt després de cada curs: reparacions de persianes, finestres i portes, treballs de fontaneria, reparació d'humitats, desmuntatge i muntatge d'aules i pissarres o formigonat d'espais trencats en els exteriors.