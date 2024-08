"Les Veus del Territori": elles i ells són la memòria de la Marina Alta

La MACMA (Mancomunitat Cultural de la Marina Alta) va posar en marxa l'any passat un projecte anomenat “Les Veus del Territori”, en el qual es pretén enregistrar les veus de les persones més majors dels municipis de la comarca de la Marina Alta. El projecte va començar cobrint alguns municipis com la Vall d'Ebo, la Vall de Laguar o Castell de Castells, entre altres, pel fet que van ser els principals pobles afectats per l'incendi de 2022. El projecte de la Mancomunitat es fa gràcies als estudiants becats que treballen a l’entitat a través del programa UA Rural. Aquest estiu ha sigut el torn d’algunes poblacions costaneres, com són Teulada, el Poble Nou de Benitatxell i Moraira.

Entrevista a Vicenta Ivars, de Teulada / Macma

La iniciativa es troba integrada dins el “Pla Ambiental”, l'objectiu del qual se centra a recollir la memòria oral del veïnat dels municipis. La finalitat d'aquest projecte és el reconeixement del patrimoni immaterial dels pobles que integren la comarca de la Marina Alta. La memòria oral és un tipus de patrimoni molt fràgil i sensible a la desaparició, perquè es reconstrueix el passat a partir dels records dels individus, és a dir, passa de generació en generació. Aquest patrimoni recull des de sabers populars com la toponímia, cançons, oficis, menjars o acudits, entre molts altres. Gràcies a aquest projecte, serem capaços de reconstruir la història de la Marina Alta a través de la vida i experiència de les nostres persones majors.

Juan i Francisco, del Poble Nou de Benitatxell / Macma

La finalitat del projecte és generar un arxiu audiovisual que, en un futur, permeta realitzar accions sobre el territori, i aporten una sèrie d'elements que siguen diferenciadors. “Açò ens permetrà generar exposicions itinerants, rutes interactives o, fins i tot, un museu virtual, en el cas que es considere oportú”, ha apuntat la tècnica de patrimoni i cultura de la MACMA.

S’obtindrà, per tant, un arxiu que siga un recurs cultural i patrimonial, per fer valdre i protegir la idiosincràsia cultural de la comarca.

Entrevista a Rosa, de Moraira / Macma

L’equip de la MACMA, en col·laboració amb els tècnics de cultura i patrimoni dels municipis, han seleccionat entre tres i sis persones majors de setanta-cinc anys de cada municipi, per realitzar les entrevistes que formaran part de l’Arxiu de la Memòria comarcal. Persones que tenen una història per aportar, bé siga a través d'algun ofici familiar desaparegut, o la seua història personal.

Entrevista a Josefa, també de Moraira / Macma

A Teulada, hem tingut l’oportunitat d’entrevistar Vicenta Ivars Llobell, de 92 anys, que regentava una coneguda botiga a Teulada fins fa ben poc.

Vicent Vallés Oller de 79 anys, ens ha contat amb detall com es realitza l’ofici d'ebenista. Antonio Vallés Antona de 91 anys, ens narra com era treballar a l’obra en el seu temps. D’altra banda, a Moraira, Rosa Vidal Buigues de 80 anys i Josefa Pedro Oller de 74 anys, recorden els temps quan els seus pares anaven a pescar, i moltes coses del passat teuladí.

Entrevista a Antonio Vallés, de Teulada / Macma

En el cas del Poble Nou de Benitatxell, vam fer dues parades. Primer ens vam citar amb Rosa Colomer Català de 81 anys i les germanes Antonia i Josefa Marqués Llobell de 88 i 84 anys, respectivament. Elles ens van ajudar a recopilar receptes que s’estan perdent i com era la vida al poble. Per altra banda, Juan Bolufer Soler i Francisco Llobell Ordines, de 88 i 81 anys, ens han parlat de la transformació urbanística del seu poble i els mètodes de pesca que feien servir als penya-segats i cales, com l’encesa o el rall.

Entrevista a Vicent Vallés, veí de Teulada / Macma

Patrimoni immaterial de la Marina Alta

L'entitat fa una crida a l'aportació de recursos, ja siguen fotogràfics, objectes, roba, entre altres, durant les entrevistes. Aquest material es torna en la mateixa sessió, no el guardem. D'aquesta manera es podrà garantir la conservació, transmissió del patrimoni immaterial de la Marina Alta. Per a poder aconseguir els objectius del projecte, la intenció de la MACMA és recórrer, a poc a poc, tots els municipis i enregistrar entrevistes que permeten salvaguardar dues línies imprescindibles del patrimoni immaterial de la nostra comarca: