Parcent pide a sus vecinos que sigan cumpliendo las restricciones: agua solo para beber, cocinar y la higiene

Acaba agosto y, en un año de meteorología normal, ya empezaría a atisbarse alguna tormenta que aliviara la aridez del verano. Pero la sequía es inclemente, despiadada. Los ayuntamientos de los pueblos de la Marina Alta que han sufrido la escasez de agua potable siguen pidiendo a sus vecinos que ahorren suministro. Es el caso de Parcent, que ha lanzado hoy un comunicado en el que advierte de que la situación hídrica sigue siendo "muy crítica". "Las últimas lluvias han sido un respiro para la vegetación, pero no para nuestro acuífero", afirma el ayuntamiento.

Las medidas puestas en marcha por los ayuntamientos han funcionado. Han detectado y reparado fugas. Han regulado la presión. En Parcent, tras el pico de consumo de las fiestas, el depósito general ha recuperado "poco a poco el nivel mínimo para un suministro normalizado de agua potable".

"Sin embargo, aunque tengamos un final de año húmedo, el funcionamiento del acuífero genera que el impacto de las precipitaciones no sea inmediato, pudiendo tardar semanas o meses en notarse", señala el consistorio, que pide a los vecinos que sigan cumpliendo las restricciones. El ayuntamiento insiste en que solo se use el agua para "lo estrictamente necesario", que es beber, cocinar y para la higiene personal y doméstica. Parcent, como luego hicieron Xaló, Alcalalí y Llíber, cerró sus fuentes públicas y pidió a sus vecinos que no llenaran piscinas ni regaran los jardines.

Este consistorio agradece a sus ciudadanos el esfuerzo que han hecho este verano. "Hasta ahora hemos logrado mantener la potabilidad del agua en todo momento y evitar cortes severos de suministro. Os pedimos que continuéis con esta actitud responsable el tiempo necesario para poder garantizar el suministro normalizado".

Dañina sequía

Así las cosas, los pueblos que este verano han estado en un tris de quedarse sin agua potable (sí que están sin suministro apto para el consumo Teulada Moraira y el Poble Nou de Benitatxell) no lanzan las campanas al vuelo. Al contrario, piden a sus vecinos que sigan ahorrando agua hasta que llueva con ganas y acabe este largo y dañino (la vendimia ha sido catastrófica) periodo de sequía.