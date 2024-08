Teulada reparte más de mil garrafas de agua potable en una mañana

El reparto de garrafas de agua potable en el mercadillo de Teulada ha sido una idea magnífica. Salta a la vista. Esta mañana se ha realizado por segunda vez. Si la pasada semana ya acudieron numerosos vecinos, hoy se han formado colas para recoger las garrafas que corresponden por hogar (20 litros a la semana). Los vecinos llevaban el DNI y un recibo de la empresa de suministro Hidraqua. Se han repartido más de mil garrafas (cada una es de 6,25 litros). Los voluntarios de Protección Civil han ayudado a los vecinos a meterlas en sus carritos de la compra o a llevarlas hasta el coche. También han participado en el dispositivo de reparto el propio alcalde, Raúl Llobell, y los concejales Verónica Martínez, María Cantó y Josep Ivars.

En Teulada Moraira, desde que el agua que mana del grifo no es potable (el 2 de agosto se declaró no apta para el consumo en el núcleo de Teulada y las urbanizaciones, y el día 9 ya en todo el término, incluida Moraira), se han instalado depósitos en el campo de fútbol de Teulada y las pistas deportivas de Moraira y se han realizado, con el de hoy, tres repartos de garrafas. El día de más afluencia de vecinos que quieren aprovisionarse de agua potable ha sido hoy, sin duda.

Los vecinos hacen cola para recoger sus garrafas de agua potable / A. P. F.

Aumenta el consumo de agua del grifo pese a todo

La crisis del agua en la Marina Alta (Teulada Moraira y Benitatxell no tienen suministro potable y pueblos como Parcent, Llíber, Xaló, Alcalalí, El Verger o Benissa han pedido que el agua del grifo solo se use para beber, cocinar e higiene) tiene muchas lecturas. Y la lectura del contador (el consumo) deja una sorpresa con dimensión de "poltergeist". Sí, es un auténtico misterio que, pese a que el suministro en Teulada Moraira no es potable, el consumo de agua del grifo es ahora más elevado que en agosto del pasado año.

El alcalde ha confirmado que se ha dado esa aparente contradicción. El agua no es potable, pero, en lugar de bajar el consumo (no se utiliza para beber ni cocinar), se gasta más suministro de la red.

La primera explicación está en un hábito de los últimos años: antes de que el suministro dejara de ser apto para el consumo (al superar los parámetros permitidos de sodio y cloruros por efecto de salinizarse los pozos) los vecinos ya no bebían agua del grifo.

Con todo, tiene que haber algún misterioso motivo más para que se incremente el consumo de agua pese a que no es potable y en plena sequía y crisis hídrica.