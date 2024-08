Acribillados por el mosquito tigre en el pabellón de deportes de Xàbia

Los pequeños vampiros se ponen las botas en el Palau d'Esports de Xàbia. Los deportistas que ahora han iniciado sus entrenamientos se han llevado una desagradable sorpresa. Cuando se sientan en los banquillos a coger aire, notan escozor en piernas, tobillos, brazos y hombros. Les acaban de picar los insaciables mosquitos tigres. Vuelven a casa acribillados de picaduras. En las piernas y brazos llevan la irritante marca que dejan estos dípteros. Los deportistas ya saben lo que hay y se aplican pomadas para mitigar la comezón. También se han acostumbrado a embadurnarse antes de salir a la pista con citronela u otros repelentes.

Este diario ha estado en el pabellón deportivo de Xàbia y ha comprobado que no hay deportista que se salve de las picaduras. La plaga de mosquito tigre desborda esta instalación deportiva. En la explanada que está ante la fachada, también abundan estos insectos. Los familiares de deportistas o los vecinos que se sientan en los bancos se tienen que espantar los mosquitos tigre. Basta estar unos pocos minutos sentados para irse a casa con varias picaduras.

Ronchas e hinchazones provocadas por las picaduras del mosquito tigre / Levante-EMV

Los deportistas advierten de que el mosquito tigre no es la única plaga de insectos que sufre el Palau d'Esports. También hay cucarachas en los vestuarios y las duchas. Los conserjes luchan contra los dípteros con esas raquetas eléctricas que los fríen. Nueva modalidad deportiva: raquetazo al mosquito.

La vuelta a los entrenamientos para llegar en forma al inicio de la temporada está siendo una tortura. En el Palau d'Esports entrenan cientos de deportistas de distintas disciplinas (la más numerosa es, sin duda, el baloncesto) y de todas las categorías. Los pequeños vampiros no dan tregua. Le pican a todos. Los usuarios del pabellón de piel más sensible se van a casa con decenas de ronchas e hinchazones.

El Palau d'Esports Miguel Buigues Andrés de Xàbia / A. P. F.

La proliferación salvaje del mosquito tigre en esta instalación deportiva puede ser consecuencia de que en los últimos meses no se ha realizado la fumigación específica contra este insecto. De hecho, tal y como señaló la concejala socialista Kika Mata en el último pleno, Xàbia no aparece en el listado de subvenciones concedidas por la Diputación de Alicante para combatir esta plaga. El municipio tampoco figura en el listado de pueblos a los que se les ha denegado la ayuda. Por tanto, no se habría solicitado.

Algún usuario del pabellón también ha especulado con que, dado que la piscina cubierta está cerrada (se ha construido junto al Palau d'Esports), podría haberse convertido en "una fábrica" de nubes de mosquitos tigre.

Xàbia y el aguijonazo del deporte

Ahora urge fumigar en el pabellón de deportes. Los usuarios esperan que se haga antes de que empiece la temporada y los árbitros, equipos visitantes y público de otros municipios acuda al Palau d'Esports. De lo contrario, la impresión que los rivales y sus aficionados van a llevarse de Xàbia es que es el pueblo de la picadura. Nadie se salva. Los hinchas también sufren el ataque del mosquito tigre y la posterior hinchazón. En Xàbia escuece mucho el aguijonazo del deporte.