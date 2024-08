Un coche cae de dos metros y acaba en un huerto de naranjos en Xàbia

Un coche se ha salido de la calzada en el Camí Cabanes de Xàbia, ha caído de una altura de dos metros y ha acabado dentro de un bancal de naranjos. El joven conductor, único ocupante del vehículo, ha podido salir por su propio pie. Ha sufrido heridas leves. No ha necesitado, en principio, de atención sanitaria. De hecho, han ido sus padres a recogerlo. Al joven, eso sí, el susto no se lo quita nadie. Los testigos han comentado que primero se le ha salido una rueda de la calzada y ya no ha podido enderezar el coche. El desnivel entre la vía y el huerto es para asustarse. Dos metros de caída a plomo.

Un operario de la grúa prepara el turismo para sacarlo del bancal / A. P. F.

Una grúa ha acudido a retirar el coche. También está allí el dueño del bancal. No es el primer accidente que ocurre en este tramo del Camí Cabanes, una carretera con bastante tráfico (es una salida alternativa de Xàbia).

Sin guardarraíl

El vial pertenece a la Diputación de Alicante. Sorprende que no cuente con guardarraíl. Hay una caída de dos metros y ninguna protección para los coches, motos o bicicletas. Testigos del accidente han señalado que incluso se precipitó en una ocasión desde la calzada al bancal de naranjos un caballo que tiraba de un carro.