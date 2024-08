El PSOE de Ondara rechaza la corrida de toros impuesta por el Consell: ni el alcalde ni los ediles ejercerán la presidencia

Los socialistas de Ondara han expresado su "frontal rechazo" a la novillada con picadores que tendrá lugar el 8 de septiembre en la plaza de toros del municipio, la "Joia Levantina". Ni el alcalde, José Ramiro, ni ningún edil del PSOE ejercerán, como marca la ley, la presidencia de esa corrida. Así lo han anunciado. No asistirán, claro está. Insisten en que aceptan a regañadientes y por "imperativo legal" (es decir, por que no les queda otra) la corrida.

El PSOE de Ondara, partido que gobierna en el municipio junto a Compromís, recuerda que la plaza de toros, desde que hay gobierno de progreso, se ha convertido "en un espacio de cultura, de felicidad y de vida". La plaza se llama ahora "La Joia de la Cultura". Acoge actos culturales, sociales y festivos como presentación de libros, conciertos, teatro, recitales de poesía, actos solidarios...

Los socialistas recuerdan que empresas y particulares han mostrado interés en los últimos años en realizar corridas. El gobierno local los había disuadido. Argumentaba que "Ondara es un pueblo en el que hace más de 20 años que no se hacen estos espectaculos, que la voluntad popular es la de no matar toros y que los organizadores de la corrida perderían dinero". Ese argumento de que las corridas no salían rentables era definitivo.

Reunión de la agrupación socialista de Ondara / Levante-EMV

Pero ahora hay otras cosas en juego. El Gobierno valenciano de PP y Vox, cuando la ultraderecha todavía estaba en el Consell, organizó la corrida. La impulsó directamente la conselleria de Cultura que entonces dirigía el extorero Vicente Barrera. La Generalitat incluía, sin pedir antes el "sí" del ayuntamiento (la plaza es municipal), a Ondara en el circuito de novilladas. De hecho, el alcalde envió una carta a la conselleria en la que manifestaba que la mayoría del pueblo no quería corridas.

"Por imperativo legal"

Los socialistas de Ondara subrayan que están en contra de "cualquier maltrato animal y, por tanto, en contra de la corrida de toros". No obstante, matizan que el alcalde y sus concejales se han visto obligados, "por imperativo legal", a ceder la plaza ante la amenaza de que, de lo contrario, se exponían a una denuncia por prevaricación.

Avanzan que ni el alcalde ni ningún concejal presidirá la corrida. Delegan en "la autoridad correspondiente". El 8 de septiembre no habrá representación municipal en la novillada.