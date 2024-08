Arriba a Dénia "A Fling Called Swing": joventut, música, ball i solidaritat per a promoure l'integració social i donar visibilitat al col·lectiu de persones amb TDAH

L'Ajuntament de Dénia ha anunciat la celebració de “A Fling Called Swing”, un concert de música en viu que combina joventut, ball i inclusió social. L'esdeveniment tindrà lloc el dilluns 9 de setembre, en la Plaça del Consell, a partir de les 19.30 hores. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és promoure els valors d'integració social i donar visibilitat al col·lectiu de persones amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), amb el suport del teixit associatiu juvenil de la Marina.

El regidor de Joventut, Valen Alcalà, acompanyat per la regidora de Benestar Social, Melani Ivars, la delegada de l'associació TDAH-16, Encarna Espinar, i el representant de l'ONG Amicitia, Ignacio González, ha explicat els detalls de l'esdeveniment durant la presentació.

Aquest començarà amb un taller gratuït d'introducció al ball Lindy Hop, organitzat en col·laboració amb el col·lectiu cultural de swing La Marina Lindy Hop, a partir de les 19.30 hores. Posteriorment, se celebrarà el concert, en el qual voluntaris de l'associació TDAH-16 i el públic assistent podran ballar al ritme de la música en directe, a càrrec dels joves voluntaris de diferents països europeus que cooperen en Amicitia.

El cartell del concert en viu "A Fling Called Swing" / Levante-EMV

“Estem molt contents de donar suport a projectes com 'A Fling Called Swing' que ha reunit joves de diferents països per a formar una banda de swing amb un clar propòsit: fomentar la integració. És un privilegi poder gaudir del seu talent i els seus valors ací a Dénia", ha destacat Alcalà.

Ignacio González ha explicat que 'A Fling Called Swing' és un projecte recolzat per la Comissió Europea dins del Programa VTHPA (Volunteering Teams High Priority Areas), que durant tres anys ha dut a terme un voluntariat internacional en diverses localitats. En aquests llocs, els joves han oferit concerts en residències d'ancians i han col·laborat amb associacions locals i ajuntaments.

En aquesta ocasió, seran 16 músics d'entre 18 i 25 anys els que interpretaran 12 temes de música swing, acompanyats per la Marina Lindy Hop i l'associació TDAH-16.

Per part seua, Encarna Espinar ha expressat el seu agraïment per la col·laboració del projecte, destacant que "aquest vincle és fonamental per a visibilitzar al col·lectiu i oferir als joves una plataforma on puguen expressar-se i sentir-se recolzats per la seua comunitat".

Una comunitat més solidària, justa i inclusiva

La regidora de Benestar Social, Melani Ivars, ha subratllat el compromís de l'ajuntament amb les associacions locals i els col·lectius que treballen per a donar visibilitat a les seues problemàtiques i obtindre el suport necessari. “Estem molt contents de col·laborar una vegada més amb associacions com TDAH-16 o la Marina Lindy Hop, i encantats de fer-ho ara amb Amicitia. Volem animar la ciutadania a participar-hi i gaudir d'aquest esdeveniment, que, més enllà de l'entreteniment, és un pas més cap a la construcció d'una comunitat més solidària i inclusiva”.