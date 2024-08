Un joven ataca a otro en Calp con un machete de 40 centímetros porque le molestaba coincidir con él en los mismos bares

La Guardia Civil ha detenido en Calp a un joven de 19 años al que se le atribuye un delito de lesiones graves causadas a otro joven de 21. Durante una discusión, el presunto autor asestó una puñalada a la víctima, que sufrió una herida profunda de unos 10 centímetros, por la que requirió varios puntos de sutura. La víctima se recupera favorablemente de las lesiones sufridas.

Tras tener conocimiento de una agresión ocurrida en una zona de ocio del casco urbano de Calp, en la madrugada del pasado 6 de agosto, en la cual un hombre resultó herido de arma blanca, los agentes de la Guardia Civil iniciaron las investigaciones para averiguar qué había sucedido.

Tras la agresión, el responsable huyó rápidamente del lugar. A la llegada de los agentes y de los servicios sanitarios que recibieron el aviso a través de la central de emergencias, el autor ya se había esfumado. La víctima fue trasladada al hospital de Dénia para ser tratada por las lesiones sufridas. Una vez que fue dado, de alta, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Calp que habían iniciado la investigación para localizar al responsable, le tomaron una declaración a herido. Recabaron la información entre los testigos y todas las pruebas halladEas en las inmediaciones.

Los agentes averiguaron que el autor abordó a la víctima y, tras una reyerta entre ambos, le propinó una puñalada con un machete de grandes dimensiones, ocasionándole una grave herida en el brazo, por la que la víctima requirió puntos de sutura.

Amedrentar a la víctima

Por su parte, la víctima explicó a los agentes que, antes de los hechos, había estado tomando algo con unos amigos cerca del lugar donde ocurrió la agresión, que personalmente él no conocía al autor, pero que ambos frecuentaban esa zona y que, la discusión respondía a que el autor no quería ver a la víctima por allí, enfrentándose por este motivo y agrediéndole con la intención de amedrentarlo para que no regresara.

Una vez que fue plenamente identificado por los investigadores, el pasado 9 de agosto, la Guardia Civil de Calp detuvo al presunto autor de una agresión grave con arma blanca, un hombre de 19 años, al que se le intervino el arma empleada para cometer el delito, un machete con una hoja de casi 40 centímetros. Se le imputa un delito de lesiones con arma blanca, tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Dénia, se ha decretado su libertad con medidas cautelares.

La víctima, un hombre de 21 años, se recupera favorablemente de las lesiones sufridas.