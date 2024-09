Pedreguer viu a París l'esperit olímpic

La delegació de Pedreguer ha estat formada pel regidor d'Esports, Pepe Cabrera Puigcerver, l'alcalde i regidor de Projecció del Municipi, Sergi Ferrús Peris, i els 6 alumnes de l'Escola Municipal d'Atletisme que al llarg de la temporada han superat les proves que el Departament d'Esports, a través del monitor d'atletisme, va establir.

La foto més desitjada: els atletes de Pedreguer amb la torre Eiffel darrere / Levante-EMV

A través dels atletes paralímpics s'han pogut visibilitzar diverses de les idees treballades en este projecte. La importància de la promoció de la salut i l'activitat física mitjançant activitats de voluntariat esportiu, inclusió social, igualtat d'oportunitats i una major participació en l'esport són els objectius d'este programa. Junt amb Pedreguer han participat 6 països: Turquia, Grècia, Itàlia, Eslovènia, Moldàvia i Bòsnia i Hercegovina.

Visita per la ciutat de la llum / Levante-EMV

L'atletisme ha sigut l'esport triat per a treballar esta important oportunitat educativa, especialment per als xiquets i les xiquetes de 7 a 14 anys, per a conscienciar la societat de la UE dels valors olímpics, com els principis d'igualtat, sostenibilitat, humanitat, universalitat, solidaritat, esport, educació i joc net.

Els valors olímpics de l'OlympicKids a una edat primerenca serviran, no cal dir-ho, per a transformar i abraçar l'esport per a aconseguir un nou estil de vida.

Trobada als peus de la torre Eiffel

El projecte s'ha desenrotllat a través de trobades internacionals, intercanvi de bones pràctiques, entrenaments olímpics locals i tornejos, etc., que a París ha consistit en una trobada de tots els participants en estos Jocs Paralímpics de París 2024, que els ha servit per a posar en comú el treball desenvolupat durant els darrers mesos, en una memorable trobada als peus de la Torre Eiffel, gaudir en directe de la cerimònia inaugural o empapar-se de l'esperit olímpic, assistint en directe a les proves de natació. Les tres xiques i els tres xics de les escoles esportives de Pedreguer que han tingut l'oportunitat d'anar també van poder conèixer els racons, la història i l'ambient de París, una experiència que, sens dubte, portaran amb ells tota la vida.